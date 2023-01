Vybíráme notebook pro studenta střední školy

Široká nabídka konektorů

Začněme trochu netradičně. Mnoho kupujících, kteří pořizují počítač bez konzultace se svým potomkem jako dárek, totiž tento aspekt opomíjí. Nekupuje počítač, který obsahuje například pouze USB-C porty. Studenti často zapojují do počítače různé periferie – externí monitor, projektor, klávesnice, myši, externí disky apod. Proto by mělo být možné přímo do notebooku zapojit HDMI kabel, hodí se i klasické USB-A sloty. Moderní USB-C by pak mělo mít přítomno minimálně jednou. Nezapomínejte na výstup pro sluchátka či reproduktory, vhod může přijít i čtečka paměťových karet.





Dostatečná výdrž baterie

Studenci s notebookem hodně cestují. Do školy, za přáteli, k babičce, na výlety apod. Notebook by měl v ideálním případě vydržet od rána do večera bez nabíječky. Výdrž až 10 hodin při běžném používání dnes není u notebooků výjimkou. Adaptéry přeci jen něco váží, a pokud je možné nabíječku nechat doma, je to určitě vítaná možnost. Případně si zjistěte, jak velký a těžký je adaptér konkrétního laptopu. I v tom jsou totiž rozdíly.

Počítač by měl mít dostatečný výkon

Studenti často hrají počítačové hry. Nebude-li tedy vaše dítě mít speciální herní počítač, měl by být notebook natolik výkonný, aby bylo možné na něm hry hrát. Zvažte, zda koupíte rovnou herní notebook, nebo spíše mobilnější model s dedikovanou grafikou. Zajímat vás naopak nebudou notebooky s grafikou integrovanou, která na hraní her – s výjimkou těch starších – zpravidla nestačí.

Kromě toho věnujte pozornost i výkonu procesoru, velikosti paměti RAM (doporučujeme minimálně 8 GB, ideálně ale 16 GB RAM) a kapacitě pevného disku (sáhněte po variantě SSD o kapacitě alespoň 256 GB).

Pozor na plastové šasi

Lze očekávat, že s notebookem bude hruběji zacházeno. Měl by několik let vydržet časté přenášení, počítat se musí i s občasným pádem či nějakou drobnou nehodou. Chybou proto může být notebook s plastovou konstrukcí. Vsaďte raději na notebooky kovové, nebo na šasi kombinující plastové a kovové části.

Náročná volba vás čeká i co se týče obrazovky. Mladší lidé mohou toužit po obrazovce dotykové, jenže skleněný displej je náchylnější k poškození. Oprava se pak často musí řešit kompletní výměnou displeje, což nebývá levné.

Jak je to s rozpočtem?

Z předchozích řádků jste již jistě vytušili, že se nebude pohybovat v nejnižších cenových hladinách. Zajímat vás budou především notebooky mezi 20 až 40 tis. Kč dle konkrétní volby parametrů. Zcela se naopak vyhněte notebookům v cenové kategorii do 12 tisíc korun.