Vše, co potřebujete vědět o Windows 10X

Nic si z toho nedělejte – nejste totiž vůbec sami. Firma Microsoft totiž v souvislosti s tímto operačním systémem zveřejnila poměrně matoucí až protichůdné informace. Tento článek je tu od toho, aby vám pomohl. Na následujících řádcích najdete vše, co potřebujete vědět o této nadcházející variantě Windows 10 vědět.

Možná jste už někde něco zaslechli o Windows 10X – nové verzi Windows, která má být v nejbližší době uvedena na trh. A když už jste něco zaslechli, pak možná máte zmatek v tom, o co se vlastně vůbec jedná.

Co to vůbec jsou, ta Windows 10X? Jedná se o nástupce operačního systému Windows 10

Operační systém Windows 10X se v některých ohledech skutečně podobá Windows 10, ale používá pouze univerzální společný zdrojový kód Windows označovaný jako Windows Core OS. Jen tak mimochodem: Operační systém Windows 10 také používá kód z operačního systému Windows Core, ale kromě něj se v něm nachází i kód, který je pro operační systém Windows 10 jedinečný.

Windows 10X ovšem nemá nahrazovat Windows 10 a celá řada funkcí Windows 10 v něm chybí, například v něm nenajdete ani program Průzkumník souborů. Místo něj v něm najdete jakousi značně zjednodušenou verzi tohoto správce souborů. Rozhraní operačního systému Windows 10X je daleko prostší a daleko omezenější než to, které je ve Windows 10. Operační systém Windows 10X navíc poběží pouze na hardwaru určeném pro tento operační systém, tj. na hardwaru, na němž nyní běží operační systém Windows 10, operační systém Windows 10X nespustíte.

Jaký je důvod uvedení této nové verze Windows? Proč nová verze Windows 10?

Důvody, které firma Microsoft uvádí pro vývoj Windows 10X, se neustále mění. Když firma Microsoft v roce 2019 poprvé oznámila úmysl uvést na trh Windows 10X, pak současně uvedla, že bude běžet pouze na dvou monitorech a skládacích počítačích a že operační systém bude navržen speciálně tak, aby co z tohoto jedinečného hardwaru dostal maximum. (Dnešní klasické notebooky mají, jak známo, monitor v horní části a hardwarovou klávesnici v dolní části. Počítače s duální obrazovkou zase mají dvě obrazovky spojené s pantem – na rozdíl od skládacích počítačů, které mají obrazovku, která se skládá směrem do středu a v podstatě tak vytváří z jedné obrazovky obrazovky dvě).

Firma Microsoft také oznámila, že první zařízení s operačním systémem Windows 10X, mezi něž bude patřit i Surface Neo s duální obrazovkou přímo od Microsoftu, budou k dispozici na podzim roku 2020.

Ale pak najednou několik měsíců po pandemii na jaře 2020, firma Microsoft otočila a oznámila, že Windows 10X bude fungovat i na zařízeních s jedním monitorem využívajících cloud. Vzhledem k silné orientaci na cloud byl systém Windows 10X navržen tak, aby pracoval i na méně výkonném a levnějším hardwaru než Windows 10.

Pokud vám myšlenka operačního systému orientovaného na cloud pracujícího na levnějším hardwaru zní povědomě – asi tak, jako byste si četli o operačním systému Chrome OS od firmy Google, pak jste na správné stopě. Nemálo odborníků sledujících trendy v této oblasti je téměř přesvědčena o tom, že, že Windows 10X je odpovědí Microsoftu na Chrome OS a že se má jednat o řešení orientované na školství, v němž jsou mimochodem Chromebooky velmi populární, a kromě školství také o řešení orientované na segment zaměstnanců firem pracujících distančně.

Pokud jde o Windows 10X na dvou obrazovkách a skládacích počítačích, je firma Microsoft poněkud nekonkrétní. V jejím oznámení z května 2020 bylo pouze uvedeno, že firma Microsoft bude ve spolupráci se svými partnery z OEM i nadále hledat ten správný okamžik, kdy bude možné na trh uvést zařízení s duální obrazovkou. Od té doby firma Microsoft o takových zařízeních nic víc neprozradila, což jinými slovy může znamenat i to, že je zatím vůbec nemáte očekávat.

Bude možné aktualizovat počítač s Windows 10 na Windows 10X?

Ne, to možné nebude. A podle všeho nebude ani možné si koupit samostatnou verzi operačního systému Windows 10X k instalaci třeba na svém na zařízení. Pokud tedy budete chtít operační systém Windows 10X, budete si jej muset koupit společně se zařízením, na němž již bude tento operační systém nainstalován.

A jaké je rozhraní? Je srovnatelné s rozhraním operačního systému Windows 10?

Ano i ne. Možná je v této souvislosti na místě přirovnání rodičů a jejich potomka. Operační systém Windows 10X můžete v tomto smyslu považovat za potomka operačního systému Windows 10, který má část své DNA z Windows 10, ale v řadě jiných ohledů je prostě jiný.

Konkrétně operační systém Windows 10X má zjednodušenou nabídku Start, která umožňuje spouštět aplikace a webové aplikace pro Windows 10 kliknutím na jejich ikony. Ovšem nenajdete zde žádné živé dlaždice a základní rozhraní bude vypadat podobně jako rozhraní operačního systému Chrome OS – bude mít podobu ikon na obrazovce.

Hlavní panel je také zjednodušený a obsahuje ikonky pro webové aplikace a pro aplikace operačního systému Windows. Tyto ikonky jsou zarovnány na střed Hlavního panelu. V pravé části tohoto Hlavního panelu nenajdete žádnou oznamovací oblast s ikonkami oznámení, jako je tomu u operačního systému Windows 10. Také nefunguje ani možnost přizpůsobení vzhledu klepnutím pravým tlačítkem myši. Je to jednoduché – co vidíte, to dostanete. V operačním systému Windows 10X nenajdete ani žádného pořádného správce souborů, pouze extrémně omezený prohlížeč souborů optimalizovaný pro použití úložiště pro OneDrive.

Dříve se také počítalo s tím, že bude mít operační systém Windows 10X novou funkci nazvanou „Wonder Bar“, která připomínala Touch Bar společnosti Apple, ale mělo se jednat o panel, který byl poněkud širší a optimalizovaný pro zařízení se dvěma obrazovkami. Když bylo zařízení uvedeno do režimu notebooku, objevil se wonder bar v horní části spodní obrazovky nad softwarovou nebo magnetickou hardwarovou klávesnicí umístěnou na spodní obrazovce, a mohl zobrazovat cokoli od dalších příkazů klávesnice až po videa a obrázky. Vzhledem k tomu, že operační systém Windows 10X je aktuálně určen pro zařízení s jednou obrazovkou, Wonder Bar z nedávných sestavení operačního systému zmizel.

A další změna: všichni, kdo nenáviděli Cortanu, určitě budou rádi, protože ve Windows 10X se s digitální asistentkou Cortanou prostě nepotkáte.

Dalším klíčovým rozdílem mezi Windows 10X a Windows 10 je i přístup k aktualizacím. V operačním systému Windows 10X se aktualizacemi nebudete muset vůbec zabývat. Probíhají totiž na pozadí a velmi rychle – často do dvou minut.

Jaký software bude možné ve Windows 10X spouštět? Budou v něm běžet aplikace Office a další klasické aplikace Windows (aplikace Win32)?

Microsoft původně tvrdil, že v operačním systému Windows 10X sice bude možné spouštět desktopové aplikace Win32, jako je Word, Excel a další aplikace Office, ale jenom uvnitř speciálních kontejnerů, které izolují aplikace od základního operačního systému. V poslední době to spíš vypadá tak, že v operačním systému Windows 10X nebude podpora klasických aplikací Windows (aplikací Win32) vůbec, alespoň ne v prvních vydáních. Je ale pravděpodobné, že bude přidána později. Je totiž třeba nejprve zjistit, jak kontejnery Win32 ovlivní výkon celého operačního systému a zda vůbec bude možné v této podobě provozovat všechny klasické aplikace Windows (aplikace Win32).

Windows 10X bude umět už i v prvních vydáních spustit aplikace Universal Windows Platform (UWP), což jsou jakési odlehčené a jednoduché aplikace stažené z Microsoft Storu. Zatím není jasné, zda bude schopen spustit všechny takové aplikace nebo jen některé. Zajímavé je, že i aplikace UWP používají ve Windows 10X kontejnery, nicméně se jedná o jiný typ kontejneru. Tyto „nativní“ kontejnery využívají nativní funkce Windows 10X, oproti kontejnerům pro aplikace Win32méně zatěžují systémové prostředky operačního systému, a přitom zajišťují vyšší úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Kromě možnosti spouštět aplikace UWP bude moci operační systém Windows 10X spouštět i aplikace webové. Vzhledem k tomu, jak že užitečných aplikací UWP je k dispozici skutečně poskrovnu, je velmi pravděpodobné, že uživatelé budou v operačním systému Windows 10X spouštět hlavně webové aplikace, ostatně stejně jako v Chrome OS, kde se také hlavně spouští webové aplikace. V této souvislosti je vhodné připomenout, že velmi užitečné verze webových aplikací máte integrovány v předplatných Microsoft 365 a Office 365, takže i když nebudete moci spouštět desktopové aplikace Office, budete moci stále používat Microsoft/Office 365 alespoň v podobě webových aplikací.

Zjednodušená verze Windows 10, která spouští pouze UWP a webové aplikace – nebylo to už tady někdy?

Ano, takové řešení už tu bylo. Jedná se o operační systém Windows 10 S, také označovaný jako Windows 10 v režimu S. Tento operační systém Windows 10 S, který byl vydán v roce 2017, ovšem není samostatným operačním systémem odvozeným od Windows 10, ale tím, co Microsoft nazývá „režimem“ Windows 10, uzamčenou verzí, která podporuje pouze UWP a webové aplikace a znemožňuje používání jiných prohlížečů, než je Microsoft Edge.

Jedná se o řešení, které je možné používat na levnějším, a tedy méně výkonném hardwaru než Windows 10, a je určeno pro školy a firmy s uživateli, kteří nepotřebují plnohodnotné desktopové aplikace – je to tedy stejná cílová skupina, na kterou se nyní Microsoft zaměřuje s Windows 10X.

Mezi operačními systémy Windows 10X a Windows 10 S je však několik zásadních odlišností. Vzhledem k tomu, že operační systém Windows 10 S je pouze režim Windows 10 a nikoliv samostatný operační systém, podobá se operační systém Windows 10 S více operačnímu systému Windows 10 než Windows 10X. Navíc na rozdíl od zařízení s Windows 10X je možné zařízení s operačním systémem Windows 10 S přepnout na plnohodnotný operační systém Windows 10 (ale nelze pak už jej přepnout zpět).

Kontejnerový model aplikací pro Windows 10X je také poněkud jiný. Při zachování stejné úrovně zabezpečení umožňuje spuštění širší škály aplikací. Navíc je zde stále ukryta možnost pro jeho případné budoucí využití na zařízeních se dvěma obrazovkami.

Kdy budou k dispozici zařízení s Windows 10X?

Firma Microsoft zatím v tomto ohledu mlčí. Poté, co se v loňském roce zaměřila na tradiční notebooky s jednou obrazovkou, řada odborníků očekávala, že se první zařízení s operačním systémem Windows 10X objeví někdy letos na jaře, a to nejprve pro oblast školství a vzdělávání a poté pro firemní použití. Přímý prodej koncovým zákazníkům tedy není tím hlavním.

Podle posledních zpráv to vypadá, že zařízení s operačním systémem Windows 10X budou uvedeny na trh až někdy ve druhé polovině roku. Předběžná cena se má pohybovat někde do částky 600 USD. Zařízení pro koncové zákazníky pak mají být v prodeji až v roce 2022. Nic však není definitivní, takže ve výsledku může být všechno jinak!