Termín virtuální privátní síť neboli zkráceně VPN se dříve používal primárně pro označení sítě, jež umožňovala zabezpečené a šifrované propojení vzdálených počítačů. Toho se v praxi stále využívá například při připojení ze vzdáleného počítače do firemní sítě – mezi počítačem a sítí vznikne zabezpečený tunel, skrze nějž jsou posílána zašifrovaná data. S rozvojem webu se nicméně pojem VPN zažil spíše jakožto označení pro zprostředkovatele anonymní komunikace právě na internetu.

VPN tedy plní roli síťové brány, jež je prostředníkem mezi vaším počítačem a serverem webové stránky, na níž se chcete připojit. Konkrétně se stará o navázání anonymního připojení, k připojení jsou totiž použity údaje VPN serveru nikoliv vaše osobní, přičemž následně se postará i o zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti veškeré komunikace tím, že ji zašifruje. Nikdo tedy nemá šanci o vás zjistit víc, než co serveru sami sdělíte.

Jakou VPN používat?

NordVPN

Aplikace NordVPN dostupná pro počítače i mobilní telefony nabízí pestrý výběr více než 5 tisíc VPN serverů z 60 zemí. Její uživatelské rozhraní je natolik jednoduché a přehledné, že se v něm zorientuje i ten, kdo nikdy VPN dosud nikdy nepoužil - je ideální pro začátečníky. Navíc je opravdu responzivní a nabízí celou řadu užitečných funkcí – od rychlého připojení jedním kliknutím až po možnost vlastního nastavení DNS. Předností této VPN je dále i maximální míra zabezpečení zásluhou silného 256bitového šifrování.

CyberGhost VPN

Virtuální privátní síť CyberGhost vyniká vysokou rychlostí VPN serverů. Pokud jste se tedy v minulosti někdy setkali s tím, že je připojení přes VPN pomalé, pak rozhodně stojí tato aplikace pro PC i mobily za vyzkoušení. Navíc se může chlubit největším počtem VPN serverů ze všech – téměř 7 tisíc. Dále je CyberGhost VPN skvělá i v tom, žepomocí ní dokážete odblokovat celou řadu v ČR nedostupných streamovacích služeb. O bezpečnost se stará pokročilé šifrování, jež chrání data před počítačovými piráty. Hodně nás oslovila i funkce kill switch, která v případě selhání připojení k VPN vypne internet, zásluhou čehož nebude vaše totožnost nikdy vyzrazena.

Výhody VPN

Hlavní výhodou VPN je jednoznačně to, že vám zajistí dokonalou anonymitu na internetu, nikdo tak nebude moci sledovat, co na něm zrovna děláte. To je obzvláště žádoucí v době, kdy je soukromí na internetu stále častěji probíraným tématem, neboť stále častěji dochází k jeho narušování. Díky VPN se totiž budete moci schovat za IP adresu některého z VPN routerů, jež jsou rozesety doslova po celém světě. Během pár vteřin tak můžete virtuálně změnit svou lokaci a tvářit se, že jste třeba uživatel připojující se ze Švédska.

Možnost kdykoliv změnit IP adresu a virtuálně i zemi, z níž se k webu připojujete, je užitečná též pro vyhnutí se geoblockingu či cenzuře. Krom toho, že vám VPN zaručí anonymitu a prakticky znemožní vaše sledování, tak vás ochrání i před útoky hackerů. Respektive jim znemožní ukrást data, která posíláte prostřednictvím internetu. Pokud jste totiž připojeni přes VPN, tak všechna odesílaná i přijímaná data jsou šifrovaná, což znemožní jejich odcizení a zneužití – VPN vás tedy dokáže ochránit před řadou internetových hrozeb.

Proč a kdy používat VPN?

Použití VPN vám pomůže zachovat soukromí na internetu. Nemusíte se tedy bát, že by vás někdo během brouzdání na internetu sledoval nebo vám zamezil vstup na základě místa, kde se zrovna nacházíte. Dalším argumentem pro používání VPN je ochrana před sběrem dat, které velké reklamní společnosti používají k zacílení reklamy na internetu. Díky připojení přes VPN o vás žádná relevantní data neposbírají a nemohou vás tedy ovlivňovat svým marketingem.

Stejně tak dává použití VPN smysl při připojování se na veřejné Wi-Fi sítě. U nich totiž nemáte vůbec žádnou jistotu, že je někdo neodposlouchává. Tu získáte až připojením se skrze VPN, které vytvoří tunel mezi vámi a koncovým vzdáleným serverem, jež je díky šifrování komunikace zabezpečen před útočníky.