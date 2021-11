Víte, že Word můžete použít i jako překladač?

Položili jste si někdy otázku, zda dokáže Microsoft Word překládat dokumenty z různých jazyků a do různých jazyků? Vězte, že ano, dokáže – a je to docela jednoduché. Ovšem je tu jedno „ale“ – verze Office 365 potřebuje k této činnosti Office Intelligent services, které jsou součástí předplatného a připojení k Internetu – bez těchto komponent překladač fungovat nebude.

Word se vás automaticky zeptá, zda tuto funkci chcete povolit, a to v okamžiku, kdy se pokusíte překladač použít poprvé. Potom tyto služby zůstanou zapnuté, a to do okamžiku, než je v nastavení aplikace nezakážete. Součástí zmiňovaných služeb jsou kromě překladače i další funkce, jako je například Editor, Smart Look Up, PowerPoint Designer a další.

V programech Word 2013 a Word 2016 fungují funkce překladače v podstatě stejně až na to, že jsou jednotlivé jazyky umístěny přímo ve vašem počítači a vzhled nabídek je nepatrně odlišný.

Použití funkce překladače ve Wordu

1. Otevřete nějaký prázdný nebo již existující dokument (pokud otevřete prázdný dokument, pak do něj napište nějaký text).

2. Označte text, který chcete přeložit, popřípadě použijte klávesovou zkratku Ctrl + A a vyberte celý dokument.

3. Nyní na záložce Revize ve skupině Jazyk vyberte položky Přeložit > Přeložit vybraný text (popřípadě položku Přeložit > Přeložit dokument).

4. Když se poprvé pokusíte použít tuto funkci, zobrazí Word dialogové okno použít Intelligent Services. Nyní klepněte na tlačítko Turn On (jinak překlad fungovat nebude).

5. Nyní se zobrazí panel Překladač (ve Wordu 2013 a 2016 se jedná o panel Zdroje informací). Ujistěte se, že rozevírací políčko Z, které definuje, z jakého jazyka se bude překládat, obsahuje jazyk Čeština (popřípadě jiný jazyk, z něhož chcete překládat). Poté se přesuňte k rozevíracímu políčku Do, které označuje, do jakého jazyka se bude překládat a vyberte ze seznamu příslušný jazyk.

6. Následně stiskněte tlačítko Vložit a vybraný text v dokumentu se okamžitě přeloží do vámi zvoleného jazyka.

7. Překládat můžete jednotlivá slova, věty, odstavce nebo i celý dokument. Také můžete část dokumentu přeložit do jednoho jazyka a další část do jiného, popřípadě překládat každý odstavec textu do jiného jazyka.

Aktuálně Word podporuje překlad do 62 různých jazyků.

Zapnutí a vypnutí služeb Intelligent Services

1. Klepněte do nabídky Soubor > Možnosti > Obecné.

2. V okně Možnosti programu Word, které se nyní zobrazí, se přesuňte úplně dolů a povolte nebo zrušte volbu Enable Services.