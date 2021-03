Víte, že se správcem hesel integrovaným v prohlížeči obvykle nevystačíte?

Není tomu tak dávno, co se všude tvrdilo, že si nikdy nemáte ukládat hesla do internetových prohlížečů. To ovšem ale už neplatí. Soudobé internetové prohlížeče jsou mnohem bezpečnější a jsou navíc vázány na účty chráněné dvoufaktorovým ověřováním.

Ty nejpoužívanější internetové prohlížeče nyní naprosto bez jakýchkoliv problémů zvládají fungovat i jako nejzákladnější správci hesel, a nejen to – dokážou třeba i vytvářet silná a dostatečně náhodná hesla – tuto funkci nově podporuje i internetový prohlížeč Edge od firmy Microsoft. I přesto se odvažujeme tvrdit, že většina uživatelů stejně bude pravděpodobně používat správce hesel třetích stran.

Není sporu o tom, že používání správce hesel integrovaného v internetovém prohlížeči dokáže vyřešit spoustu problémů. Když už nic jiného, alespoň usnadňuje vytvoření silného, a přitom jedinečného hesla pro každý web a službu, kterou používáte a tím prakticky eliminuje nebezpečí vyplývající z opakovaného používání stejných hesel na více službách. (Jde hlavně o to, že pokud dojde ke zneužití nějakého webu útočníky, mohou tito v případě, že stejné přihlašovací údaje používáte na více webech, použít takto zjištěné přihlašovací údaje k přihlášení na jiné weby).

Existují i takové internetové prohlížeče, které vám dokážou sdělit, že vaše přihlašovací údaje byly při zneužití nějakého webu zjištěny a upozorní vás na nutnost nastavení nového hesla. A nesmíme zapomenout ani na takovou (možná pro někoho podstatnou) věc, že internetové prohlížeče jsou zdarma!

Správci hesel integrované v internetových prohlížečích mají však jednu zásadní nevýhodu: při jejich používání jste doslova odsouzeni k tomu, abyste používali pouze tento jeden internetový prohlížeč a žádný jiný.

Pokud například používáte správce hesel v internetovém prohlížeči Google Chrome, synchronizují se vaše přihlašovací údaje s vaším účtem Google. Když se pokusíte přihlásit ke stejnému webu v internetových prohlížečích Firefox nebo Edge, k heslu se nijak jednoduše nedostanete, protože je uloženo pouze v internetovém prohlížeči Google Chrome. A pokud používáte funkci automatického generování dlouhých náhodných hesel (a tu byste rozhodně používat měli!), pak nelze přihlašovací údaje získat jinak než přihlášením do internetového prohlížeče Google Chrome a jejich následným vyhledáním.

Problematické může být i přihlašování k webům nebo aplikacím v mobilních zařízeních, a to i přesto, že používáte operační systém Android, který hesla ukládá do internetového prohlížeče Google Chrome nebo operační systém iOS, který ukládá hesla do internetového prohlížeče Safari. Opět jde zde o to, že se budete moci přihlásit pouze k těm mobilním aplikacím které jsou nějakým způsobem svázány s vaším účtem Google nebo Apple.

A k čemu je vlastně potřeba správce hesel?

Oproti správcům hesel integrovaným v internetových prohlížečích jsou správci hesel v podobě samostatných aplikací vyvinutých autory třetích stran, jako je například námi oblíbený LastPass nebo hned na druhém místě oblíbenosti program Dashlane, navrženi tak, aby fungovali na všech platformách a s jakýmkoli internetovým prohlížečem.

Jakmile do počítače neinstalujete program se všemi jejich funkcemi, snadno se přihlásíte k jakékoli službě v libovolném programu a na jakémkoli zařízení. Jde o přihlášení na nějaké internetové stránce? Nebo o mobilní aplikaci? Či snad o přihlášení do programu nainstalovaném na vašem počítači? Žádný problém.

Už jen tato možnost sama o sobě činí správce hesel v podobě samostatné aplikace velmi užitečným nástrojem v dnešním světě, kde každý uživatel běžně pracuje hned s několika zařízeními. (Navíc tito správci hesel dokážou hned po své instalaci importovat hesla uložená ve vašich internetových prohlížečích!)

Správci hesel ovšem nabízejí i další výhody. U internetových prohlížečů je centrem dění váš účet – na rozdíl od správců hesel, kteří například obsahují funkce, které vám pomohou snadno a bezpečně sdílet hesla s ostatními – tyto funkce oceníte například v okamžiku, kdy někomu chcete umožnit používat připojení k vaší bezdrátové síti nebo když váš kolega potřebuje používat váš společný účet nebo třeba když chcete se svými rodiči sdílet heslo pro přihlášení ke službě Netflix. Pokud jsou údaje pro přihlášení uloženy někde hluboko v internetovém prohlížeči, je jejich sdílení velmi obtížné.

Správci hesel v podobě samostatné aplikace mají obvykle i bohatší možnosti automatického vyplňování. Správce hesel v internetovém prohlížeči pravděpodobně má tyto funkce také, ale stejně jako u správy hesel se jedná o řešení na základní úrovni. Jednoduše řešeno platí, že ať dokáže vás internetový prohlížeč cokoliv, správce hesel to samé obvykle zvládne provést daleko lépe.

Správci hesel v podobě aplikace ovšem často nabízí i další užitečné funkce. Může vás upozorňovat na změnu starých hesel, poskytnout zabezpečený trezor pro ukládání citlivých informací, sdílet hesla s vybranými uživateli nebo dokonce nabídnout základní variantu VPN pro zabezpečený přístup k otevřeným bezdrátovým hotspotům standardu WiFi.

Berte to asi takto: Smysl existence správců hesel je hlavně v zabezpečení vašich uživatelských účtů. Vývojáři správců hesel se tedy orientují v první řadě na vaši ochranu. U internetových prohlížečů tomu tak není – tam je správa hesel jen další z mnoha podporovaných funkcí.

Pokud se nemusíte starat o sdílení hesel s ostatními nebo používáte na svých zařízeních pouze jeden prohlížeč, pravděpodobně byste mohli vystačit i se správcem hesel integrovaným v internetovém prohlížeči. Možnost správců hesel integrovaných v internetových prohlížečích generovat hesla představuje další pokrok v boji proti opakovanému používání stejných hesel, popř. používání jednoduchých hesel. A pokud patříte mezi uživatele internetového prohlížeče Chromu v mobilním telefonu s operačním systémem Android nebo mezi uživatele internetového prohlížeče Safari v mobilním telefonu iPhone, je možné hesla uložená v těchto internetových prohlížečích přenést do řady mobilních aplikací s minimálním úsilím.

I přes všechny výše zmiňované výhody správců hesel integrovaných v internetových prohlížečích si myslíme, že by většina uživatelů měla vsadit na správce hesel v podobě aplikace. Všechny oceňované aplikace pro správu hesel existují v podobě bezplatných variant, placené verze jsou k dispozici doslova za pár korun. A věřte, že jsou to dobře investované peníze!