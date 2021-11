Víte, kdo může zjistit vaši IP adresu? A co s tím?

Při jakékoliv komunikaci na internetu potřebujete adresu IP. Zkratka IP je odvozena od slov Internet Protocol. Pokud by webový server, který hostí web, který chcete navštívit, neznal vaši IP adresu, nemohl by vám zasílat žádné internetové stránky, obrázky, soubory apod.

Vaši IP adresu může web zjistit velmi snadno. Jak je to prosté, ostatně můžete poznat sami – stačí, když navštívíte web What Is My IP Address, nebo když do internetového vyhledávače Google zadáte výraz what´s my ip address. Jak vidíte, je to daleko snazší, než zjistit vaše telefonní číslo.

Možná jsme vás právě vyděsili. Ale nebojte se – naštěstí je tu několik skutečností, které vaši hrůzu zmírní. Předpokládejme, že používáte pro připojení k internetu směrovač (což platí), pak jednotlivé webové servery na internetu vidí pouze IP adresu směrovače a nikoliv IP adresu vašeho počítače. Tím pádem se nemají šanci dozvědět, kdo u vás doma si stránku z příslušného webu vyžádal – nic moc, pravda, ale právě tento fakt funguje jako ochrana proti některým řízeným útokům malwaru.

Položme si otázku, co se mohou správci webu o vás dozvědět právě z IP adresy směrovače? Z IP adresy směrovače zjistí, kdo je poskytovatelem vašeho připojení k internetu a také se dozví, kde se asi přibližně nacházíte. Dále budou schopni identifikovat čtvrť či městskou část, ve které bydlíte, ale již nikoliv váš dům. Dále se dozví i to, jak často jejich web vy či někdo jiný, kdo sdílí s vámi příslušný směrovač, navštěvujete.

Pravdou ale také je, že se tyto informace budou dozvídat navždy. Je velmi pravděpodobné, že IP adresa, kterou právě máte přidělenu, není trvalá. Většina připojení k internetu používá dynamicky přidělovanou IP adresu, takže váš poskytovatel internetového připojení vám čas od času přidělí jinou IP adresu.

Je také samozřejmé, že pokud si vezmete svůj notebook do kavárny nebo do knihovny, pak zde dostane úplně jinou IP adresu. Zde ovšem zase vyvstává problém se zabezpečením zařízení připojených do takových veřejných sítích.

Pokud jsme vás ani výše uvedenými argumenty nepřesvědčili, že to se zjištěním vaší IP adresy není ve skutečnosti tak jednoduché a stále u vás převládají obavy, pak zkuste použít virtuální privátní síť (Virtual Private Network – VPN). Jakmile si takové připojení k síti VPN na svém počítači nakonfigurujete, pak po připojení k internetu bude veškerý provoz zašifrován a směrován nejprve na server VPN a teprve odtud pak nešifrovaně k požadovanému cíli. WWeby, které takto navštívíte, pak budou moci zjistit pouze IP adresu ze sítě VPN. Problém ale je bohužel v tom, že vše, co provádíte, zase vidí poskytovatel připojení k VPN.

My osobně připojení k síti VPN pravidelně nepoužíváme, nicméně pokud už ano, pak v současnosti volíme zdarma dostupnou verzi poskytovatele CyberGhost, s nímž jsme zcela spokojeni.