Jak si vyčistit špinavou klávesnici u vašeho počítače?

V tomto článku se zaměřím právě na mechanickou klávesnici, jejíž vyčištění je docela snadné, protože víceméně stačí vyndat jednotlivé klávesy a následně odstranit všechny těžko přístupné částečky nečistot. A protože moje vlastní klávesnice už dávno nějaké takové důkladné vyčištění potřebovala, pustil jsem se do něj a současně jsem popsal celý postup s příslušnými pokyny, a to krok po kroku. A výsledek mého snažení si můžete přečíst na následujících řádcích.

Pokud patříte i vy (stejně jako já) mezi ty uživatele, kteří používají počítač na všechno, co jen jde, pak je jasné, že musíte o svůj stroj a jeho součásti odpovídajícím způsobem dbát, aby vám sloužily pokud možno bez problémů. Konkrétně každé periferní zařízení je třeba jednou za čas pořádně vyčistit. A vzhledem k tomu, že u svého pracovního stolu s počítačem často i obědvám (vím, že by se to dělat nemělo) a i vzhledem k tomu, že mám delší vlasy, je nad slunce jasné, že třeba taková moje klávesnice musí být zanedlouho plná vypadaných vlasů, prachu, zbytků jídla a všemožných dalších nečistot.

Odpojte klávesnici od počítače (týká se uživatelů, kteří vlastní drátovou klávesnici)

K této operaci snad není co dodávat, nicméně je potřeba ho zmínit. Pokud máte k počítači připojenu drátovou klávesnici, je třeba ji odpojit. Vzhledem k tomu, že později budeme klávesnici otírat vlhkým hadříkem, je lepší jít takříkajíc na jistotu, než třeba později litovat. Pamatujte si, že voda a elektronika se spolu vůbec nekamarádí, takže se nesnažte dávat dohromady.

Odstraňte klávesy

Klávesy lze z klávesnic v naprosté většině případů vyndat tak, že je pevně uchopíte ze strany a vytáhnete směrem nahoru. Vyžaduje to skutečně naprosto minimální úsilí. Tímto způsobem totiž získáte přístup k těžko přístupným místům ukrytým pod klávesami. Pokud nechcete pro vyndávání kláves používat prsty, můžete si vždy pořídit speciální nástroj pro vyndávání kláves, který dokáže klávesy vyjmout daleko rychleji.

Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte uvolněné nečistoty

Pod klávesami pravděpodobně najdete spoustu drobků, vlasů a dalších uvolněných nečistot. Ty snadno odstraníte pomocí stlačeného vzduchu z plechovky. Následně věnujte chvíli prohlídce míst okolo vlastních spínačů kláves. Je velmi pravděpodobné, že na jejich okrajích najdete další nečistoty.

Pomocí zubního kartáčku s měkkými štětinami odstraňte odolné nečistoty

Pokud na klávesnici najdete nějaké odolné nečistoty, pak přichází na řadu zubní kartáček z měkkými štětinami, pomocí něhož je odstraňte. Pokud budou nečistoty opravdu odolné, nezbude, než kartáček namočit do vody s trochou mýdla a čištění si tak usnadnit. Štětiny zubního kartáčku jsou totiž dostatečně malé a jemné – pro opatrné čištění okolo vlastních spínačů kláves jsou tak ideální.

Otřete klávesnici vlhkým hadříkem

Nyní vlhkým hadříkem otřete celou klávesnici – tím se zbavíte skutečně i všech ostatních nečistot, které ulpěly na klávesnici a které jste dosud neodstranili. Nikdy ale na klávesnici neberte mokrý hadřík. To poslední, co byste chtěli, je, aby se vám do škvír a štěrbin vaší drahé klávesnice dostala voda.

Nepovinný krok: Namočte klávesy do teplé vody s mýdlem

Pokud nechcete čištění klávesnice provádět skutečně do těch nejmenších detailů, pak můžete tento krok, který spočívá v namočení kláves do teplé mýdlové vody, vůbec provádět. V opačném případě v každém případě jděte do toho. Jde o to, že se při intenzivním používání klávesnice časem umastí a při jejich vyprání v teplé mýdlové vodě dojde k jejich odmaštění. Před opětovným nasazením na klávesnici se ujistěte, že jsou klávesy skutečně úplně suché.

Sestavte klávesnici

Nyní, když máte klávesnici zbavenu všech nečistot, stačí jednotlivé klávesy opět usadit zpět na své místo. Ostatně časově nejnáročnější částí čištění mechanické klávesnice je právě odstranění a opětovná instalace kláves. Ostatní operace jsou hotovy raz dva.