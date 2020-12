Existuje několik dobrých důvodů, proč chtít ve Windows udělat snímek obrazovky. Snímek obrazovky oceníte, pokud chcete někomu rychle ukázat, co máte na pracovní ploše, popřípadě když chcete ukázat snímek z videa, který chcete sdílet. Funkce pro práci se snímky obrazovky jsou ve Windows 10 velmi jednoduše použitelné, i když na první pohled nejsou zřejmé.

Úvod

V operačním systému Windows jsou k dispozici pro práci se snímky obrazovky tři klávesové zkratky, které ale fungují i ve starších verzích Windows. Kromě toho existuje několik velmi povedených aplikací třetí strany, které vám pro práci se snímky obrazovky můžeme doporučit – ty jsou určeny zejména pro ty, kdo potřebují se snímky obrazovek pracovat na vyšší úrovni.

Print Screen

I ve Windows 10 se dá použít dnes už historický postup, který využívá klávesu PrintScreen (PrtScn). Když na klávesnici stisknete klávesu PrtScn, pak se do schránky uloží obsah monitoru (popř. monitorů, pokud používáte vícemonitorové zobrazení). Ze schránky pak můžete tento obraz vložit do aplikací Malování, GIMP, IrfanView, Photoshop, popřípadě do jiných programů, které podporují vložení obrázku.

PrtScn + klávesa Windows

Aktualizovaná verze PrtScn je k dispozici od verzí Windows 8 a je přístupná přes klávesovou zkratku klávesa Windows + PrtScn. Když stisknete tuto klávesovou zkratku, pak vaše obrazovka na okamžik problikne – stejně, jako když se otevře a zavře závěrka fotoaparátu. Spusťte program Průzkumník souborů, přesuňte se do složky Obrázky > Snímky obrazovky a zde bude na vás čekat vámi pořízený snímek obrazovky.

Vytvořte si snímek pouze aktuálního okna

Pokud potřebujete vytvořit snímek pouze okna programu, který právě používáte – například okna programu Chrome, Word, Excel nebo PowerPoint – pak použijte klávesovou zkratku Alt+PrtScn. Tato klávesová zkratka vytvoří do schránky snímek právě aktivního okna. Stejně jako u klávesy PrtScn můžete obrázek následně vložit do programu pro úpravu obrázků, popřípadě do jiného programu podporujícího práci s obrázky (jako je například webová aplikace Gmail).

