Víte, jak si stáhnete z Twitteru svá data? Zabere o pár minut

Podle všeho to vypadá, že budoucnost služby Twitter je kvůli změnám, které se ve jejím vedení nedávno staly, taková nějaká všelijaká. Možná si kladete otázku, zda budete mít přístup ke svému účtu na Twitteru v té podobě, v jaké jste zvyklí, a zvažujete, jestli není nejvhodnější doba k tomu, abyste si zálohovali zde uložená data, dokud je ještě čas.





Na druhou stranu pořízení zálohy svých dat není na škodu nikdy a dozajista by se měla vytvářet i tehdy, kdy se právě nic zvláštního neděje. A když ještě ke všemu je to tak snadné, pak není už vůbec co řešit.

Export údajů o vašem účtu je skutečně velmi jednoduchý. Stačí několik klepnutí (a opětovné ověření přihlašovacích údajů k účtu), a poté zadáte požadavek na vytvoření archivu s vašimi daty, který pak dostanete obvykle během následujícího dne, popřípadě v nejbližších dnech. Přečtěte si návod, jak takový archiv dat z Twitteru vytvořit.

Stažení zálohy dat ze služby Twitter

Ze všeho nejdříve je třeba si zkontrolovat, zda máte potvrzenou svoji e-mailovou adresu a telefonní číslo (pokud jste je u svého účtu uvedli). Také doporučuji, abyste se přihlásili ke svému účtu Twitter ze stejného internetového prohlížeče, který budete používat ke stažení archivu. Poté postupujte následovně:

1. Nejprve se přihlaste ke svému účtu. Nyní v levém panelu pro navigaci klikněte na položku More (tato položka má ikonu kruhu se třemi vodorovnými tečkami). Pokud vidíte pouze ikonu, zobrazí se její název, když na ni najedete myší.

2. Nyní klepněte na položku Settings and Support a poté vyberte položku Settings and privacy.

3. V nabídce, která se nyní zobrazí, vyberte položku Your account a následně položku Sownload an archive of your data.

4. Nejprve zadejte heslo a následně kód vygenerovaný procesem dvoufázové ho ověřování. Tento kód vám přijde buď e-mailem, nebo na telefonní číslo spárované s vaším účtem.

5. Nakonec klepněte na tlačítko Request archive.

Jak již bylo uvedeno výše, služba Twitter uvádí, že příprava archivu může trvat den i déle. V každém případě platí, že jakmile bude soubor ve formátu ZIP připraven ke stažení, najdete v aplikaci příslušné oznámení.

Pokud chcete po zálohování používání služby Twitter ukončit, můžete, když už se nacházíte v nabídce pro nastavení této služby, svůj účet současně deaktivovat. Deaktivaci účtu provedete velmi jednoduše v sekci Settings and Privacy > Your Account > Deactivate your account. Po klepnutí na odkaz pro deaktivaci a zadání hesla váš účet okamžitě zmizí z webu a přejde na 30 dní do neaktivního stavu. Pokud si to před uplynutím této doby rozmyslíte, můžete jej znovu aktivovat, a to se vším všudy. V opačném případě – až uplyne zmiňovaných 30 dnů – zmizí nadobro.