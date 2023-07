Velká vizuální změna pro programy Microsoft Office. Font Calibri nahradí po 16 letech bezpatkové písmo Aptos

„V programech Word, Excel, Power Point a Excel se dnešním dnem začne objevovat nové výchozí písmo Aptos, které nahradí stávající Calibri.“ S touto zprávou přišel podle zpravodaje Medium Si Daniels, hlavní programový manažer společnosti Microsoft.





Podle Si Danielse se nový font bude zobrazovat zpočátku určité části uživatelů (což jsou i tak stovky milionů), během několika příštích měsíců pak bude Aptos zaveden pro všechny zákazníky.

Písmo Aptos bylo společně s čtveřicí dalších přidáno do balíků Office už v roce 2021, nyní se po letech zpětné vazby stane výchozím písmem a nahradí tak dosavadní Calibri. To je pro zajímavost výchozím písmem od vydání Office 2007, kdy nahradilo v té době výchozí Times New Roman. Zatímco staronové písmo Aptos nahradí to stávající, Calibri bude stále předpřipnuto v horní části nabídky písem, aby bylo možné jej rychle vybrat.