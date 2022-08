Velká aktualizace Windows 11 přijde za měsíc. Přinese třeba lepší nabídku Start

Informaci o velké aktualizaci přinesl server The Verge. Společnost Microsoft sice k chystané aktualizaci nic nezveřejnila, podle zdrojů The Verge by ale měla proběhnout 20. září. O plánech píše i server Windows Central.





Verze nese označení 22H2 a má uživatelům systému nabídnout řadu změn. Patří mezi ně třeba vylepšení nabídky Start, v níž půjde vytvářet i složky aplikací. Mezi dalšími vylepšeními je třeba možnost přetahování na hlavním panelu, nová aplikace Správce úloh nebo karty v Průzkumníku souborů.

Verze by měla nabídnout i novou funkci pro zpřístupnění živých titulků nebo nový nástroj Voice Access, který umožňuje lidem ovládat počítač pomocí hlasových příkazů.

Podle The Verge chce také Microsoft na podzim oslavit desetileté výročí svého Surface představením nové verze tohoto zařízení. Ta by měla být dodávána právě už s verzí Windows 11 22H2.