Ve Windows 11 se ve vší tichosti objevila v aplikaci Nastavení informace o předplatných

V aplikaci Nastavení operačního systému Windows 11 od firmy Microsoft došlo k sice poměrně nenápadnému, ale možná právě o to významnějšímu vylepšení. Objevily se tam totiž informace týkající se předplatného, i když tyto informace jsou stále ještě neúplné. Ale i přes tuto neúplnost se jedná o velmi praktickou funkci, která uživatelům umožní lépe pochopit a následně i spravovat předplatná služeb firmy Microsoft.





Když tedy v aplikaci Nastavení operačního systému Windows 11 klepnete na položku Účty > Váš účet Microsoft, najdete v horní části stránky nachází novou sekci s názvem Vaše předplatná. V této sekci najdete jak stav svého předplatného Microsoft 365 (pokud ho máte), tak i zaplněnost svého cloudového úložiště OneDrive a případně i další informace.

Tato nová funkce je součástí kumulativní aktualizace systému Windows 11, kterou společnost Microsoft před nedávnem uvolnila. Tato aktualizace je pozoruhodná dvěma věcmi: v první řadě je ukázkou nového způsobu, jakým firma Microsoft zřejmě hodlá v tichosti zavádět do počítače nové funkce mimo běžné aktualizace funkcí.

V druhé řadě jednou provždy opravuje notoricky známý problém se zpomalením SSD disku v operačním systému Windows 11. (Pokud tuto novou funkci nevidíte, prověřte pomocí služby Windows Update, zda je váš počítač aktualizovaný). Firma Microsoft bude postupně dodávat do všech počítačů s operačním systémem Windows 11 celou řadu dalších drobných funkcí, včetně například prvních aplikací pro operační systém Android.

V aplikaci Nastavení se aktuálně v již zmiňované sekci Účty nyní nachází odkazy vedoucí k poskytovateli vašeho předplatného Microsoft 365 včetně údaje o tom, s kým jej sdílíte. Bohužel se nejedná o nic zázračného, protože to není svým způsobem nic jiného než panel, který vás propojí se stránkou předplatného Microsoft 365, na níž můžete provádět úpravy nebo získat podrobnější informace.

Je pro vás tato nová funkce prospěšná? Ano Ne Zobraz výsledek

On vůbec samotný ovládací panel Nastavení operačního systému Windows by si zasloužil některá vylepšení – například v části pro správu sdílení předplatného Microsoft 365 se dozvíte pouze to, se kterými jinými třemi uživateli své předplatné sdílíte. Bohužel se již nedozvíte, že máte nárok na sdílení s dalšími dvěma uživateli. Grafický prvek zobrazující kapacitu OneDrive je nesporně užitečný – když už nic, tak proto, že díky zde poskytnutým informacím vám pomůže, abyste nevyčerpali kapacitu cloudového úložiště OneDrive, jak se to stávalo a ještě stále může stát u služby Fotky Google.

Připomínku máme k jednomu dle nás poměrně velkému opomenutí, které se nám zdá poměrně závažné. Jedná o službu Xbox Game Pass. Pokud si tuto službu předplatíte, bohužel ji na ovládacím panelu v sekci Účty okna Nastavení neuvidíte. Přitom firma Microsoft nabízí službu Xbox Game Pass pro počítače už tři roky, takže její neuvedení na tomto místě je více než podivné. Chcete-li tedy zjistit stav tohoto předplatného, musíte klepnout na sekci Všechna předplatná, která vede na stránku služeb firmy Microsoft.

Opět se nám to zdá trochu nešikovné: Není vyloučeno, že patříte mezi uživatele, kteří mají přístup k předplatným Microsoft, která jsou orientována na podnikovou či vývojářskou sféru, jako je například GitHub. Je logické, že tato předplatná by naprosto samozřejmě měla spadat do sekce Všechna předplatná. Ale u takových služeb, jako je služba Microsoft 365 nebo Xbox Game Pass je to naprostá samozřejmost – vždyť se jedná o naprosto základní předplatná firmy Microsoft, o nichž se každé čtvrtletí zmiňují vrcholoví manažeři. Když se to vezme kolem a kolem, vlastně neexistuje žádný rozumný důvod, proč by firma Microsoft nemohla do tohoto okna jednoduše zahrnout všechna předplatná, která má uživatel zaplacena.

My osobně věříme, že se tak postupem času také stane. Nové služby týkající se aktualizací operačního systému Windows 11 naznačují, že firma Microsoft nyní hodlá svůj operační systém Windows pravidelně vylepšovat, takže je velká šance, že v budoucnu budou do okna aplikace Nastavení postupně přidávány další pro uživatele zajímavé informace. Zatím to osobně vidíme na slibný začátek, který má potenciál se dále rozvíjet.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com