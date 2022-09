Už jste vyzkoušeli Clipchamp, povedený editor videa od firmy Microsoft?

V září 2021 firma Microsoft koupila Clipchamp, malou aplikaci pro úpravu videa, která konkuruje (a to stále) vlastní aplikaci od firmy Microsoft s názvem Editor videa, která je součástí operačních systémů Windows 10 a Windows 11 . Aplikace Clipchamp však tím, co dovede, nechává tento Editor videa kdesi vzadu. Firma Microsoft uvedla, že aplikace Clipchamp bude přidána do operačního systému Windows 11 ve verzi 22H2, do té doby je k dispozici zdarma v obchodě Microsoft Store .

Jak používat aplikaci Clipchamp

Při spuštění aplikace Clipchamp budete vyzváni, abyste ji připojili k účtů sociálních sítí, jako je například Facebook, což vám usnadní nahrávání a stahování videoklipů. (Ke službě Google se Clipchamp připojit nepodařilo). tento krok však není povinný, protože vytvořené soubory videa můžete uložit na místní počítač a sdílet je prostřednictvím sociálních sítí kdykoliv později.

Začněte šablonami

Nejjednodušší způsob, jak začít s aplikací Clipchamp, spočívá ve vyzkoušení šablon, které jsou v aplikaci Clipchamp integrovány – to je ostatně další operace, k níž vás aplikace vybízí. Zkuste se schválně zamyslet nad tím, k čemu byste mohli aplikaci Clipchamp použít: co takhle třeba sestříhat video pořízené během narozeninové oslavy, nebo pro prezentaci na Instagramu, popřípadě k vytvoření videa, které jste vytvořili před několika lety na promoci svého synovce, nebo třeba vytvoření videa pro připomínku uplynulého roku.

Je velmi pravděpodobné, že pro všechny tyto i jiné případy v aplikaci najdete šablonu, která jen čeká na to, až ji použijete. Při prohlížení šablon si můžete všimnout, že některé šablony jsou výrazně orientovány na grafiku, jiné se zase zaměřují video, a další pro změnu obsahují obojí – a to není všechno, protože k tomu ještě mají navíc zvuk. Pokud na libovolnou šablonu najedete kurzorem myš, zobrazí se vám její náhled.

Jakmile si vyberete vhodnou šablonu, klepněte na ni myší a ona se vám zobrazí na časové ose aplikace Clipchamp. Záhy uvidíte, jak do sebe všechny její části zapadají. (Pro snímky obrazovky zobrazené na obrázcích v tomto článku jsem použil prezentaci "birthday memories slideshow“ (vzpomínky na narozeniny) aplikace Clipchamp. Dostanete se k ní buď pomocí jednotlivých sekcí aplikace, nebo pomocí políčka pro vyhledávání).

Jakmile otevřete nějakou šablonu, načte se její obsah a současně se provede import všech potřebných souborů. Když v aplikaci Clipchamp budete chtít použít nějaké video (ať již načtený z nějaké knihovny, nebo vlastní), Clipchamp je importuje, převede a vytvoří jeho kopii. Jinými slovy můžete video upravovat a vylepšovat dle libosti, a přitom originál zůstane beze změny, takže můžete být, co se týče zachování původního videa, naprosto v klidu.

Chyby vám však samozřejmě na klidu nepřidají. Aplikace Clipchamp, možná právě proto, že se jedná o webovou aplikaci, trpí dvěma zásadními chybami, které mají tendenci se opakovat: zaprvé dochází při importu a konverzi souborů často k zaseknutí aplikace. Pokud se to stane i vám, pak se v žádném případě nebojte klepnout v levém horním rohu aplikace na hlavní ikonu, čímž přejdete na domovskou stránku aplikace.

Poté Clipchamp znovu spusťte. Druhou běžnou chybou jsou potíže při přehrávání zvuku vytvořeného videoprojektu, zejména při jeho prvním otevření. Řešení je snadné: prostě klepněte na zvukovou stopu a pomocí ovládacích prvků v horní části obrazovky upravte její hlasitost. Podle mých zkušeností to problém vyřeší.

Seznámení s časovou osou

Při otevření šablony uvidíte zobrazení časové osy, tedy takové, v němž budete vytvářet vaše video. Ve spodní části najdete jednotlivé prvky pro práci s videem: klipy, zvuk, případné textové překryvy, přechody atd. V horní části si pak můžete prohlédnout náhled výsledného videa. Onu velkou svislou čáru na časové ose (na tomto snímku obrazovky přibližně v čase 10 sekund) může použít k posouvání po videu tam a zpět.

Na obrázku níže můžete vidět, že se na časové ose nachází různé videoklipy s různými textovými překryvy, které se po několika sekundách objevují a mizí. V dolní části šablona přidala zvukovou stopu, která se přehrává po celou dobu přehrávání klipu. (Pokud vaše videoklipy obsahují vlastní zvuk, můžete jej buď ztlumit, nebo odpovídajícím způsobem upravit jeho hlasitost).

Při práci s aplikaci Clipchamp se určitě vyplatí prozkoumat, jak vlastně jednotlivé prvky a funkce vlastně fungují. Zkuste například přetahovat úryvky videa po časové ose a měnit jejich uspořádání. Je vložený klip příliš dlouhý? Stačí kliknout na jeho začátek nebo konec, čímž odeberete začátek či konec videa a tím jej zkrátíte.

Video samozřejmě můžete také rozdělit, a to pomocí pravého tlačítka myši, kterým klepnete na klip a vyberete možnost „split (rozdělit)“, což oceníte, pokud potřebujete rozdělit nějaký dlouhý videoklip. Video nebo zvuk sice nemůžete zacyklit, ale můžete jej duplikovat, čímž dosáhnete stejného efektu.

Import vlastních mediálních souborů

Šablony aplikace Clipchamp používají videa dostupná ve videobankách (tzv. stock video). Vy však pravděpodobně budete chtít importovat i vlastní fotografie, videa a případně i zvuk. Pak ale nepoužívejte pro tento účel položku „your media (vaše média)“ nacházející se na svislém panelu pro navigaci, ale namísto toho klepněte v horní části na velkou ikonu se znakem „+“. Clipchamp se skutečně maximálně snaží o to, aby veškeré operace byly co nejjednodušší, a platí to i v tomto případě.

Stačí totiž přetáhnout fotografie z počítače, z mnoha online služeb nebo klepnout na tlačítko „From phone (z telefonu)“. Poslední jmenované tlačítko umožní fotoaparátu vašeho smartphonu naskenovat QR kód, který v telefonu odemkne rozhraní HTML, do něhož můžete rychle vkládat fotografie nebo video. Aplikace Clipchamp je pak automaticky nahraje a převede. V této souvislosti není špatný nápad umožnit aplikaci Clipchamp přístup k vašemu cloudovému úložišti OneDrive nebo Google Drive, zejména pokud již fotografie do cloudu zálohujete.

Při přidávání vlastních fotografií a videí je třeba vše synchronizovat – anebo vlastně také ne, záleží na vašich tvůrčích rozhodnutích. Nezapomeňte „rozšířit“ textové překryvy a prodloužit délku zvukové stopy a sladit vše na časové ose. Zvukové klipy obvykle trvají několik minut, což znamená, že s nejvyšší pravděpodobností budete moci klidně přidat i nějaké další video, kterým vyplníte prázdný prostor. Klepnutím a přetažením můžete také seskupit společné prvky, což pomůže zachovat jejich návaznost.

Přidání textových překryvů

Chcete přidat textové pole? Pak klepněte na nabídku Text, která se nachází v levém sloupci pro navigaci, čímž se otevře další nabídka s nejrůznějšími možnostmi. Když na libovolnou z nich najedete kurzorem myši, zobrazí se její náhled. Poté ji můžete klepnutím na malé znaménko „+“ v pravém dolním rohu přidat na časovou osu.

Pokud klepnete na textové pole, měly by se nad oknem videa zobrazit nějaké možnosti, pomocí nichž můžete upravit velikost textu, jeho barvu atd. Některé šablony neumožňují nastavit, kde se text na obrazovce zobrazí. Jiné zase ano, díky čemuž si můžete vytvořit vlastní textové překryvy. Můžete také vytvářet sofistikovanější efekty přidáním druhé textové stopy, takže můžete přidat textové pole a pak druhé, přičemž každé z nich bude nezávisle na sobě blednout a mizet.

Ne vše je dokonalé – nebo jsem alespoň nepřišel na to, jak některé aspekty fungují. Šablony vám neřeknou, které styly používají, takže jsem si musel lámat hlavu s tím, že výše uvedené překrytí textu „always learning (vždy se učím)“ používá efekt „stencil (šablony)“. Bylo by také hezké přesunout všechny různé součásti videa (text, obrázky, překryvy atd.) doleva nebo doprava, aby se vytvořil prostor pro další videoklipy, ale nepřišel jsem na to, jak to udělat.

Export hotového projektu

Po dokončení tvorby videa je třeba hotový projekt exportovat. Aby celá operace proběhla co možná nejrychleji, použije aplikace Clipchamp využije jak jednotku CPU, tak i jednotku GPU. I v tomto případě se Clipchamp snaží být maximálně užitečný: vždy vám totiž umožní vytvořit si jakousi „pracovní kopii nanečisto“, a to v nižším rozlišení 480p.

Je pravděpodobné, že se zobrazí doporučení k přechodu na placené předplatné aplikace Clipchamp, a to zejména v případě, pokud jste využívali její prémiové funkce. (V dolní části se objeví možnost bezplatného exportu verze s vodoznakem). K dispozici je dokonce malé, volitelné a podle mého názoru zbytečné vyskakovací okno, kterým můžete sledovat průběh exportu, zatímco pracujete v jiných aplikacích nebo na jiných záložkách – i když tím samozřejmě poněkud prodloužíte dobu exportu výsledného videa.

Jedním z problémů však je, že Clipchamp (a ostatně ani firma Microsoft) nedokáže udržet konzistenci ani ve souboru nabízených funkcí. Schválně si porovnejte, jaký cenový model má Clipchamp na svých webových stránkách s tím, co vám ukazuje v aplikaci. Vůbec jsem zde neviděl možnost exportu do rozlišení 4K, i když možná pro placené předplatitele k dispozici je. Zástupci firmy Microsoft však tvrdí, že cenový model v aplikaci je nesprávný a že bude změněn.

Aplikace Clipchamp také nabízí možnosti vytvoření videa v různých formátech. Výsledné video můžete mít standardně v tradičním formátu na šířku, ale není problém vytvořit video v režimu na výšku, což je formát vhodný pro sdílení v chytrých telefonech.

Po vytvoření videa nabízí aplikace Clipchamp tlačítka pro sdílení jedním kliknutím v řadě služeb, jako je například YouTube, TikTok, Pinterest, OneDrive a další. Soubor můžete samozřejmě také jednoduše uložit do počítače. */

Speciální funkce: Zvuk, video, animace ve formátu GIF a další

Všimněte si, že naše ukázková šablona obsahuje zvukovou stopu, která narozeninovým přáním dodává skutečný emocionální náboj. Nezapomeňte, že při vytváření výsledného videa můžete u každého jednotlivého vloženého klipu zvuk buď úplně ztlumit, nebo libovolně upravit jeho hlasitost, což vám umožní „namíchat“ do videa ke zvukové doprovodné stopě jakýkoliv další zvuk.

Jak jsme již uvedli dříve, aplikace Clipchamp nabízí řadu zvukových stop, které jsou přístupné prostřednictvím karty Hudba a SFX na levém panelu pro navigaci. Seznamem stop můžete procházet podle žánrů nebo jednoduše kliknout na kategorii Free to use (Zdarma k dispozici), která se nachází níže, a vybrat si ze seznamu zdarma dostupných zvukových stop, které jsou součástí aplikace Clipchamp. Nezapomeňte, že zvukovou stopu můžete oříznout stejně jako videoklip, což můžete využít například k zvýraznění nějaké výrazné části videa obsahující třeba nějakou obzvláště dramatickou pasáž.

Aplikace Clipchamp nabízí řadu zdarma dostupných zvukových efektů, z nichž si můžete vybrat ten správný, ať se jedná o zvuky vánoční („Hohoho!“), nebo o celou řadu podivných strašidelných zvuků, poněkud zvláštní sbírku zvuků videopřehrávače či dokonce i zvuky funění psů. Pro zajímavost: mezi efekty, které jsou placené, patří třeba „zvuky z filmu Hvězdné války“, které však ve skutečnosti nemají s Hvězdnými válkami vůbec nic společného.

Pokud patříte mezi ty, který chce vyvolat pomocí memu ironii či třeba projevit memem kreativitu, pak se podívejte do části Graphics, která se nachází v levém panelu pro navigaci. Tam budete moci importovat animace ve formátu GIF přímo z Giphy, používat nálepky a další funkce. (Nezapomeňte v této souvislosti na to, že aplikace Clipchamp dokáže upravit formát videa, a tak zvažte, jestli nechcete upravit velikost a poměr stran videa tak, aby se přehrávalo ve vertikálních formátech, které upřednostňují mobilní aplikace).

Ze všeho nejméně budete pravděpodobně používat obrázky a videa nabízené samotnou aplikací Clipchamp, což je úplně v pořádku. Jen připomínám, že aplikace Clipchamp se pohybuje na hranici řešení vhodného jak pro běžné uživatele, tak pro komerční řešení, takže není problém případně použít v aplikaci firemní prostředky identifikující firmu pomocí firemních značek a log, které pak použijete třeba v podobě překryvných videí apod. Běžní uživatelé pravděpodobně nikdy nebudou potřebovat používat skladové fotografie nebo videa – samozřejmě pokud nějakým způsobem nevytváří videoprezentaci, která potřebuje nějaké pozadí (tzv. backdrop) nebo b-roll.

A pokud vám to ještě nestačí, pak vězte, že Clipchamp má také něco pro generaci Zoom/PowerPoint: jedná se o možnost nahrávání obrazovky, a to buď jako záznam celé obrazovky, ať právě děláte cokoliv, nebo v podobě prezentace „obrazu v obraze“, která používá webovou kameru k videozáznamu, v němž se „mluví“ o tom, co předvádíte na obrazovce. K dispozici je i funkce převodu textu na řeč, která je vynikající: jen tak pro zábavu jsem ji požádal, aby přečetla text z tohoto příběhu na špičkových stolních procesorech, a fungovala bezchybně.

Závěr: Jedna z nejlepších aplikací, které Microsoft nabízí, jen škoda těch chyb

Nejsem tu od toho, abych vám říkal, zda je Clipchamp lepší než Adobe Premiere, DaVinci Resolve nebo iMovie či Final Cut Pro od společnosti Apple – u většiny z nich potřebujete placené předplatné. Vadí mi také množství případů, kdy Clipchamp při importu videosouborů spadne nebo se zablokuje. Dokud se firma Microsoft s konečnou platnou nerozhodne tyto známé chyby opravit, nezbývá vám, než abyste se s tímto stavem smířili.

Co však mohu říci, je fakt, že Clipchamp je daleko lepší, než jsem očekával. Když k tomu připočtete snadnou dostupnost šablon aplikace Clipchamp, její jednoduchou a intuitivní časovou osu a skutečnost, že je v podstatě zdarma, co vám vyjde? Zkrátka něco výjimečného. Vytváření videa pomocí aplikace Clipchamp se tak stává činností, kterou než jako pro práci budete dělat spíše pro zábavu.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com