Tvorba postav a příběhu ve hrách pomocí AI? Podle Xboxu a Inworld AI možná budoucnost

Xbox (potažmo Microsoft) uzavřel novou spolupráci se startupem Inworld AI, které se zaměřuje na tvorbu postav do videoher s využitím umělé inteligence. Hlavním cílem je tvorba generativních nástrojů, které mají do budoucna pomoci vývojářům s vytvářením originálních příběhů, dialogů, úkolů a hlavně postav do jejich videoher.





Spolupráci Microsoft zveřejnil na svém developer webu a jejich společným cílem je vytvoření jakéhosi „kopilota designu umělé inteligence“, který dokáže textové výzvy převést do skriptů pro videoherní postavy, dialogy, úkoly a další herní prvky. Xbox a Inworld AI budou také pracovat na běžném AI enginu, který mohou vývojáři zakomponovat přímo do svých her a umožnit tak hráčům vytvářet za pochodu své vlastní příběhy a dialogy.

Vývojáři jsou k těmto novinkám a připravovaným nástrojům opatrní, jelikož ve světě AI existuje tenká hranice mezi kreativitou a inspirací již stávajících děl podléhajících autorskými právy. Zároveň je na místě obava, že by vývojáři her mohli využívat těchto nástrojů namísto skutečných spisovatelů a designérů ve snaže snížit náklady.