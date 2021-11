Tutoriály jako efektivní způsob učení

Avšak on-line výuka v posledních dekádách převládá, dostala se i do samotných knihoven, a výrazně mění způsob, jakým se dnes učíme. Technologie nám dokáže v reálném čase pomoct přímo před našima očima. Asi většina z nás se shodne na tom, že nejjednodušší způsob učení je příkladem, ať se jedná o novou znalost, hru, zvládnutí nového cizího jazyka nebo třeba o pokus zlepšit svoje dovedností v kuchyni prostřednictvím on-line lekce vaření.

Proto jsme si tak oblíbili tutoriály. Tutoriál bychom mohli definovat jako manuál, který nám představuje postup určité činnosti, krok za krokem, pěkně postupně systematicky. Jednotlivé postupy jsou často doplněné popiskami, vysvětlivkami, obrázky a dodatkovými videi či mluveným komentářem. Druhů jich je celá řada, ale daly by se rozdělit na tří základní:

Interaktivní tutoriály, kdy musí sledující následovat pokyny či instruktážní videa.

Jednoduché video tutoriály, jenž se prostě sledují.

Webináře, jenž umožňují svým divákům, aby se naučili dovednosti v reálném čase, často se také využívají k on-line konferencím a veřejným událostem.

Tutoriály nám dokážou poradit skutečně na všechna možná témata, jak správně boxovat, usnout, péct chléb… radám, praktickým návodům a tipům se meze nekladou. Jaké baví vás? Co nového jste se v poslední době naučili? Anebo hledáte další oblast, kde se zdokonalit? Nebo si jen plně užít něco tak prostého, jako je spánek?

Bright Side je platforma založená v roce 2017, která se snaží povzbudit lidskou kreativitu, motivovat, inspirovat a udivovat svoje návštěvníky. Na jejich YouTube kanále, který patří mezi nejvíce sledované na světě, je přes 42 milionů odběratelů. Mezi populární tutoriál patři ten pod názvem: Jak usnout během dvou minut. Množství hodin spánku, které člověk potřebuje záleží na jeho věku, aktivitám, životnímu stylu. Vzhledem ke stresu, na který si často stěžujeme, se nám často nedaří brzy usnout nebo se celou noc převalujeme. Tutoriál předává techniky od americké armády, jenž vás krok po kroku navedou směrem k rychlejšímu a kvalitnějšímu spánku.

Platforma Blossom představila před třemi lety kanál s obrovsky populárními tutoriály, ve kterých ukazuje super tipy pro kutily a každého, kdo si chce zkrášlit či nějakým způsobem vylepšit domov či svoje předměty. Tutoriály, ve kterých se lze naučit rychle, jednoduše a zábavně kutilství i umění a řemeslům, doma jistě využije každý, kdo se chce pustit do vylepšování svého prostředí vlastníma rukama. Videa mají obrovské rozpětí, od menších triků až po větší projekty, takže si každý najde něco pro sebe.

Aplikace pro vedenou meditaci Headspace využívá pro svoje tutoriály hravé animace plné barev, které ukazují lidem, jak správně a efektivně meditovat. Vizuální i psané kroky jsou jasné a lehce zopakovatelné. Platforma má na YouTube pestrou škálu videí s různými tipy, cvičeními, od vedení od známých osobností, jakou je John Legend, Tiffany Haddish nebo Kevin Hart, kteří objevili obrovský přínos meditace.

How To Do It All je další platforma, která pomáhá svým odběratelům s technickými tipy, jak používat různé technologie, mobilní zařízení, herní konzole, počítačové programy, software nebo třeba jak smazat váš profil na sociální síti Facebook. Tenhle návod shlédlo přes 161 tisíc uživatelů a ke smazání profilu existuje celá řada důvodů. Třeba si člověk potřebuje dát tak zvaný digitální detox nebo ho nadchla jiná z mnoha dalších sociálních sítí a Facebook už ho omrzel. Nebo se může jednat o nedůvěru k médiu, zastaralost platformy či přehršel reklam.

Každý z nás, kdo si kdy hledal lepší zaměstnání, určitě potvrdí, jak důležité je vytvoření správného životopisu. Jak zásadní je se připravit na pohovor. Co třeba návrat do pracovního procesu po ukončení mateřské dovolené? Linda Raynier sestavila řadu zajímavých tutoriálů, které pomáhají najít práci a životní styl, co vás bude vskutku bavit. Ve videu Linda radí, jak sepsat správně životopis, aby vyjadřoval skutečnou osobnost uchazeče o práci, aby byl současný, moderní a využíval efektivně dostupné prostředky, jenž nás dovedou za vysněnou prací.