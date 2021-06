Tři tipy pro zvýšení výdrže baterie ve vašem notebooku

Můžete mít notebook s extrémně dlouhou výdrží, nicméně i u něj jednou musí zákonitě dojít baterie. A jako naschvál se tak může stát právě v okamžiku, kdy naprosto nezbytně potřebujete, aby váš notebook ještě nějakých pár minut vydržel. On stačí i takový delší výpadek elektřiny a internetu a můžete mít problém. Na následujících řádcích vám proto popíšeme tři triky, které nám osobně pomohly prodloužit výdrž notebooku na baterii, dokud se dodávka elektřiny neobnovila.

Pokud chcete, aby váš notebook vydržel běžet na baterii co možná nejdéle, než jej budete moci připojit znovu do elektrické sítě, máte několik možností. Asi je vám jasné, že musíte na notebooku přestat provádět takové činnosti, které baterii vyčerpávají nejvíce, jako je například hraní her nebo 3D modelování. Ale maximální přinos pro výdrž baterie notebooku budou mít pro většinu uživatelů možná trochu paradoxně následující tři tipy.

Změna schématu napájení v operačním systému Windows

Standardní součástí operačního systému Windows 10 je několik tzv. schémat napájení. Najdete tak zde schéma napájení, které upřednostňuje maximální výkon, popřípadě naopak takové schéma napájení, jehož hlavním cílem je uchování maximální výdrže baterie. Je jasné, že pokud budete chtít prodloužit výdrž vašeho notebooku na maximum, bude pro vás prioritou volba naposledy zmiňovaného schématu napájení.

U většiny notebooků je však nastavena automatická rovnováha, která se snaží výkon a výdrž na baterii vyvážit. U herních notebooků zase najdete standardně nastaveno schéma napájení orientované na maximální výkon, a to i tehdy, když notebook běží na baterii.

Mezi jednotlivými schématy napájení můžete velmi snadno přepínat. Stačí klepnout na ikonku baterie, která se nachází v pravém spodním okraji pracovní plochy. Za okamžik se zobrazí okno, v němž vás bude zajímat posuvník, kterým si můžete nastavit různé profily pro výkon notebooku: Posunem posuvníku vlevo upřednostňujete výdrž notebooku na úkor výkonu, posunem vpravo pak naopak upřednostňujete výkon notebooku na úkor jeho výdrže.

Pokud tedy chcete zajistit, aby váš notebook běžel na napájení z baterie co možná nejdéle, přetáhněte posuvník co nejvíce vlevo. Operační systém Windows se následně přepne do režimu úspory energie, což má za následek zastavení běhu některých úloh spuštěných na pozadí, například nahrávání souborů na OneDrive. Úlohy, které jsou v tomto režimu pozastaveny, se opět spustí, jakmile se přepnete do jiného, vyváženějšího schématu napájení.

Snížení jasu obrazovky

Nic nesnižuje výdrž baterie tak, jako příliš jasná obrazovka. Po změně schématu napájení do stavu úspory baterie by mělo automaticky dojít ke automatickému ztmavení obrazovky. K tomuto ztmavení sice dojde, ale obrazovka se neztmaví na maximum. Tak například na našem notebooku HP Envy 15 se při zapnutí režimu pro úsporu baterie sníží jas obrazovky na 20 procent, nicméně ručně je možné ztmavit obrazovku ještě o něco více.

Zadejte do políčka pro vyhledávání výraz „úroveň jasu“, popřípadě klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Systém > Obrazovka. V horní části okna Obrazovka najdete další posuvník, kterým se ovládá jas obrazovky. Pokud chcete prodloužit výdrž notebooku na baterii co možná nejvíce, posuňte tento posuvník co možná nejvíce doleva.

Režim Letadlo

Tento tip je takový poněkud drastičtější, ale velmi významně pomůže, pokud jste schopni pracovat offline. Typicky se třeba jedná o případ, kdy pracujete na nějakém dokumentu v aplikaci Word či tabulce programu Excel, popřípadě pokud máte program pro práci s elektronickou poštou nakonfigurován tak, aby fungoval i bez připojení k Internetu.

Ve výchozím nastavení totiž váš notebook neustále sleduje dostupnost bezdrátových sítí Wi-Fi (a pravděpodobně i připojení Bluetooth), aby se mohl připojovat k ostatním zařízením. Toto neustálé vyhledávání dostupných bezdrátových sítí či připojení Bluetooth může vyčerpat až překvapivě velké množství energie. Když v operačním systému Windows 10 povolíte režim Letadlo, dojde k vypnutí všech těchto funkcí a důsledkem bude významné prodloužení životnosti baterie.

Režim Letadlo se zapíná velmi jednoduše. Stačí totiž klepnout na tlačítko pro zobrazení oznámení, které se nachází v pravé části Hlavního panelu a má podobu textové bubliny. Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nabídka s několika možnostmi, v němž klepněte na odkaz Rozbalit, čímž se vám nabídka různých možností významně rozšíří. A právě nyní budete mít mezi těmito možnostmi i možnost Režim v letadle. Klepnutím na toto tlačítko pak dojde k zapnutí režimu Letadlo a vypnutí bezdrátových přenosů. Pokud by mohla, pak by vám v tuto chvíli baterie v notebooku určitě poděkovala.

Při prohlížení popisované nabídky si určitě všimněte, že kromě režimu Letadlo se zde nachází i tlačítka pro samostatné vypnutí bezdrátových přenosů Wi-Fi a Bluetooth. Pokud tedy nemůžete pracovat bez zapnutého bezdrátového přenosu Wi-Fi, pak alespoň zakažte Bluetooth (samozřejmě pouze za předpokladu, že váš notebook technologii Bluetooth podporuje). Tato bezdrátová technologie pro připojení zařízení nacházejících se v blízkém okolí notebooku může využívat překvapivě docela velké množství energie, které využívá pro neustálé zjišťování přítomnosti jiných zařízení Bluetooth a možností, za kterých se k nim může notebook připojit.

Hardware, který vám může pomoci k delší výdrži notebooku

Pokud s nedostatečnou výdrží baterie notebooku bojujete denně, možná by stálo za to zvážit upgrade na notebook s delší výdrží.

Pokud máte relativně nový notebook, který podporuje nabíjení přes USB-C, může vám pomoci vysokokapacitní přenosná powerbanka. Jedním z takových zařízení, které vám můžeme bez obav doporučit, je například naše oblíbená nabíječka USB-C s podporou standardu Power Delivery s označením Anker PowerCore+ 26800 PD. Může se totiž pochlubit vysokou kapacitou 26 800 mAh (96,48Wh) s podporou rychlého nabíjení. A nevýhoda? Jedná se o poměrně nákladnější záležitost, ale možná se vám její pořízení vyplatí už jen proto, abyste jednoduše měli klid na práci a nemuseli se obávat, že vám v notebooku dojde baterie.