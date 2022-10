Tři rychlé způsoby připojení zařízení využívající Bluetooth k počítači s Windows 11

Před několika měsíci jsem si položil takovou řečnickou otázku ohledně operačního systému Windows 11 – kdy konečně tento operační systém přestane s odstraňováním drobností, které se tak velmi osvědčily ve Windows 10. Na druhou stranu je mi jasné, že i sebevětší nátlak nemůže vyvolat okamžitou změnu – i kdyby si to člověk sebevíc přál. A možná je to tak lepší, vzhledem k tomu, jak široká a pestrá je škála lidských emocí.

Popis problému

V systému Windows 10 existovala klávesová zkratka klávesa Windows + K, která umožňovala rychlý přístup k bezdrátovým displejům a zařízením. Řada uživatelů ji používala pro připojení ke zařízením spárovaným pomocí technologie Bluetooth. Bylo přitom úplně jedno, zda se jednalo o náhlavní soupravu nebo myš, bylo to rychlé a elegantní řešení vyžadující minimální námahu.

V operačním systému Windows 11 tato klávesová zkratka již takovou funkčnost nenabízí, resp. nabízí ji pouze v omezeném rozsahu. Pokud totiž tuto klávesovou zkratku v operačním systému Windows 11 stisknete, zobrazí se pouze seznam bezdrátových obrazovek, k nimž se můžete připojit. To, co bylo pro většinu uživatelů užitečné a co tedy používali nejvíce, již zde není.

Chcete-li se tedy připojit ke spárovaným zařízením využívajícím technologii Bluetooth, jste odkázáni na daleko delší a oklikou vedoucí postup spočívající v použití aplikace Nastavení systému Windows. (Vypadá to, jako by firma Microsoft ignorovala možnost únavy svalů či možná zranění mající příčinu v opakovaném stresu). Součástí pak je i okno, které musíte po dokončení konfigurace sami zavřít.

Může se to zdát jako maličkost, podobně jako když slyšíte kapat netěsnící kohoutek – časem vám to jednoduše začne lézt na nervy. A zřejmě nejsem jediný.

Možná řešení problému

Pokud změna funkčnosti na klávesové zkratce klávesa Windows + K obtěžuje také, můžete vyzkoušet několik řešení. Nejsou sice ani tak rychlá, ani tak plynulá jako je použití stejné klávesové zkratky ve Windows 10, ale když už nic, tak alespoň urychlují přístup do sekce Bluetooth a zařízení v aplikaci Nastavení operačního systému Windows 11.

První řešení se pokouší dosáhnout stejného efektu jako měla stejná klávesová zkratka v operačním systému Windows 10. Další dvě řešení jsou pak určena pro uživatele, kteří před používáním klávesnice upřednostňují používání myši.

První řešení

Použijte na klávesnici klávesovou zkratku klávesa Windows + K, a poté stiskněte klávesu Enter.

(Ano, toto řešení je stejně špatné, jako když nás firma Microsoft nutí v Průzkumníku Windows v místní nabídce vyvolané klepnutím pravého tlačítka myši na ikonku klepat na položku Zobrazit více možností. Ptáte se, proč tato zbytečná akce? Inu, zřejmě si vývojáři řekli: „Proč ne?“

Druhé řešení

Klepněte v pravé části Hlavního panelu na znak stříšky, čímž se vám zobrazí skryté systémové ikonky. Mezi nimi se nachází i ikonka pro práci se zařízeními využívajícími technologii Bluetooth. Uchopte myš a přesuňte tuto ikonku přímo na Hlavní panel.

když nyní na tuto ikonku poklepete, prakticky okamžitě se ocitnete v aplikaci Nastavení operačního systému Windows 11, konkrétně v sekci Bluetooth a zařízení > Zařízení. Zde uvidíte seznam aktuálně spárovaných zařízení, k nimž se můžete připojit, popřípadě od kterých se můžete odpojit.

Třetí řešení

Na pracovní ploše nebo v okně Průzkumníka souborů vytvořte nového zástupce. (Zřejmě nejrychleji takového zástupce vytvoříte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z místní nabídky vyberete položku Nový > Zástupce).

Zobrazí se dialogové okno průvodce vytvořením zástupce, kde do políčka Zadejte umístění položky: zkopírujte a následně vložte následující řetězec: %windir%\explorer.exe ms-settings:bluetooth

Tohoto zástupce si pak můžete připnout na Hlavní panel, aby byl dobře viditelný. (Připnutí na Hlavní panel provedete pomocí pravého tlačítka myši, přičemž z místní nabídky, která se vzápětí zobrazí, vyberete položku Zobrazit více možností > Připnout na Hlavní panel.) Kromě toho můžete také změnit ikonu zástupce, abyste jej rozpoznali na první pohled. (Stačí klepnout na zástupce a použít klávesovou zkratku ALT + ENTER, popřípadě klepnout na zástupce pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybrat položku Vlastnosti > Zástupce. Nakonec stačí vybrat možnost Změnit ikonu.)

To skutečně myslíte vážně?

Co se týče programů, pak platí, že ty nejlepší vždy umožňují konkrétní akce provést spíše více než méně způsoby (viz například internetový prohlížeč Opera). Tento přístup je jednoznačně vůči uživatelům daleko přátelštější a inkluzivnější. Je škoda, že se tomuto přístup firma Microsoft zřejmě vyhýbá. Nejvíce na škodu je skutečnost, že k tomu nemá žádný jasný důvod.

Myslí si snad firma Microsoft, že odebírání možností (místo jejich přidávání) je pokrok? Jaký to nepochopitelný přístup k uživatelské základně, která zahrnuje lidi různého původu, úrovně zkušeností, potřeb a preferencí.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com