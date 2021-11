Tři roky práce, náklady půl miliardy. Pokrývání metra LTE a 5G jde do finále

Náklady na pokrytí metra signálem LTE a 5G se pohybují kolem půl miliardy korun a práce zabraly víc než tři roky.

Podle našeho sesterského webu Lupa.cz nyní technici dokončují instalaci posledních vyzařovacích kabelů na úseku Rajská zahrada – Černý most na trase B. Signál by tu měl být reálně dostupný do konce letošního roku.

Během prosince se také mají pokrytí dočkat stanice a okolní tunely Střížkov, Prosek a Letňany na trase C. Poslední nepokrytou stanicí po novém roce zůstane Jiřího z Poděbrad na trase A, kde se plánuje celková rekonstrukce stanice.

GALERIE: Podívejte se, jak instalace vyzařovacích kabelů v metru vypadá: