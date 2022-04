Třetina uživatelů Netflixu sdílí svůj účet. Firma za to už někde požaduje příplatky

O tom, že Netflix začne po uživatelích, kteří sdílejí svá hesla, požadovat víc peněz, hovořila firma v polovině března. V tiskové zprávě uvedla, že poplatek by se týkal zákazníků v Chile, Kostarice a Peru.

Nový průzkum společnosti Leichtman Research Group ukazuje, jak masivní sdílení účtů je. Z dat vyplývá, že svůj účet poskytuje někomu jinému hned třetina přeplatitelů Netflixu. Navíc se jedná o údaje z USA, kde průzkum probíhal. V jiných zemích se mohou údaje lišit, lze předpokládat, že počet „sdílených účtů“ tam bude vyšší.

Procenta ale možná nikomu nic neřeknou, web Makeuseof.com proto spočítal, kolik to v případě Spojených států může představovat v reálných číslech. Netflix sice nesděluje počty předplatitelů v jednotlivých zemích, ale uvádí, že v USA a Kanadě má přibližně 75 milionů předplatitelů.

Jen v těchto zemích by pak sdílelo své účty na 25 milionů uživatelů. Přeloženo ještě jinak – firma tak přichází o poměrně velké množství peněz.

Sdílíte účet? Připlaťte si

Zpět k Chile, Kostarice a Peru. Netflix v polovině března tamním uživatelům napsal, že by měli za sdílení účtu platit. Firma upřesnila, že ke každému účtu (Standard a Premium) si uživatele budou moci přidat pouze dva zvláštní profily. Příplatky budou v přepočtu ve výši od 44 do 66 korun, lišit se to bude země.

Šlo ale jen o žádost, firma zatím nikoho nenutí, aby příplatek začal skutečně platit. Nicméně to ukazuje, že se jí takové chování zákazníků nelíbí. A lze zároveň předpokládat, že s takovým přesvědčováním začne postupně i v dalších zemích po celém světě.

Argumenty společnosti jsou jasné. Za výrobu obsahu utratil Netflix v roce 17 miliard dolarů. Zároveň ale výrazně už neroste počet předplatitelů. Za loňský rok jich 18,2 milionu, což je asi o 50 % méně než v roce 2020. Celkově má po světě 222 milionů předplatitelů.

Postupně se ale na něj dotahují i další. Rychlý vzestup zažívá třeba Disney+, která ke konci roku 2021 ohlásila necelých 130 milionů předplatitelů.