Tloušťka pět cm, výdrž tři hodiny… Ruský notebook v celé své kráse

Společnost Promobit už počítač nabízí na svých stránkách. Firma neuvádí, kolik by notebook měl stát. Dříve sice uvedla, že základní model by měl vyjít na 100 tisíc rublů (cca 22 tisíc korun) a dražší model s titanovým tělem měl být za dvojnásobek. Jenže nakonec to může být úplně jinak.

Sám generální ředitel Promobitu Maxim Koposov totiž před pár dny v rozhovoru pro deník Gazeta.ru řekl, že cena může být nakonec jiná. „Cena 100 až 200 tisíc rublů se odvíjela od starého kurzu dolaru. Nyní se vše změnilo a nechceme uvádět přesnou cenu,“ prohlásil Koposov.

Notebook Bitblaze Titan. Foto: Bitblaze

Ale ke konkrétní konfiguraci, kterou firma u svého stroje uvádí. Notebook má mít 15,6" IPS displej s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Má mít základní paměť16 GB paměti DDR4, podle výrobce ale půjde rozšířit až na 64 GB, a až 512GB SSD. Uvnitř stroje má být procesor Baikal-M, osm 1,5GHz jader Cortex-A57 a grafika Mali-T628 MP8.

Firma dokonce dala v únoru prototyp otestovat ruskému youtuberovi Stanislavu Vasilievovi. Na výsledek se můžete podívat v jeho videu, nicméně ve stručnosti lze říct, že Bitblaze Titan je poněkud nevzhledný macek, který váží 2,2 kg a vydrží v provozu asi jen tři hodiny. To, co Vasiliev našel uvnitř stroje po rozšroubování notebooku, nebudeme raději ani komentovat. Je ale možné, že finální verze bude výrazně lepší.

Šéf Promobitu každopádně stroj hájí. „Průměrný (ruský) uživatel je rozmazlený výkonnými, lehkými a tenkými notebooky. Vytvoření takových strojů vyžaduje osvědčenou technologii a velké série – statisíce zařízení. Nebo nestandardní přístup, který zase vyžaduje i vývoj technologií,“ prohlásil Koposov.

„Chceme postupně přejít na výrobu produktů pro masový trh. To je ale až další krok,“ dodal a zdůraznil, že „notebook si budou moci pořídit nadšenci do ruské techniky.“

Otázka je, jaké další kroky skutečně budou. Třeba procesory Baikal (už nyní dost zastaralé) totiž vyráběla pro Promobit tchajwanská společnost TSCM, tedy firma, která po útoku na Ukrajinu uvalila na Rusko sankce. A firma samozřejmě využívá i technologie, na které má licence zahraniční společnosti.