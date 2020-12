Předcházející díl

Spam je tu s námi – je to takový nevítaný společník, kterého se asi nikdy úplně nezbavíme, a to ani přes sebevětší snahu, nicméně Outlook nám může pomoci spam alespoň zpomalit. Na následujících řádcích si můžete přečíst několik tipů, které může provést úplně každý. A jako bonus přidáme několik tipů pro práci s programem Outlook ve firemním prostředí.

5. Složku Nevyžádaná pošta často kontrolujte

Filtry spamu, phishingu a obecně filtry pro blokování nejrůznějšího typu provozu a pravidla, která se v nich uplatňují, fungují na několika úrovních. Kromě filtrů a pravidel, která si vytváříte na vlastním počítači, používají různé systémy pro ochranu uživatelů před škodlivou a nevyžádanou komunikací váš program pro práci s elektronickou poštou, antivirový program, poskytovatel připojení k Internetu, správce sítě, každý, kdo je pověřen dozorem nad síťovým provozem a pravděpodobně celá řada jiných osob. Vzhledem k nasazení často agresivních technik, které tyto systémy používají pro filtrování všeho toho nepořádku, se může stát, že některé legitimní e-maily přes tyto systémy neprojdou.

Proto je třeba na každé úrovni kontrolovat složky obsahující spam, a to zejména tehdy, pokud očekáváte nějakou komunikaci, k níž ale stále nedochází. Obvykle není problém dostat se ke složkám pro spam na úrovni poskytovatele vašeho připojení k Internetu, protože většina těchto poskytovatelů nabízí se službami, které poskytují, i program pro práci s elektronickou poštou, jehož součástí je i složka obsahující spam. Zásady uplatňované v jednotlivých firmách již ale tak flexibilní být nemusí. Pokud vám tedy nedochází e-maily, které očekáváte, konzultujte tuto situaci se správcem sítě a poptejte se ho, zda je možné dostat se ke složkám obsahujícím spam a zkontrolovat jejich obsah. Pokud to možné není, požádejte své kolegy, přátelé a ostatní, s nimiž komunikujete, aby sledovali svoji komunikaci s vámi a dali vám vědět, pokud do nějaké určité doby neodpovíte. Popřípadě pokud to umožňují zásady nastavené ve vaší firmě, zvažte, zda by nebylo možné vytvořit si další, záložní e-mailovou adresu, která by sloužila k zachytávání těchto zatoulaných e-mailů, které se chytají do firemních pastí.