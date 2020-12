Předcházející díl

Spam je tu s námi – je to takový nevítaný společník, kterého se asi nikdy úplně nezbavíme, a to ani přes sebevětší snahu, nicméně Outlook nám může pomoci spam alespoň zpomalit. Na následujících řádcích si můžete přečíst několik tipů, které může provést úplně každý. A jako bonus přidáme několik tipů pro práci s programem Outlook ve firemním prostředí.

2. Vytvořte si seznam blokovaných odesílatelů

Pokud dostáváte spoustu spamu od jednoho poskytovatele připojení k internetu (ISP) nebo z jedné země, popřípadě od nějaké phishingové skupiny vydávající se za legitimní organizaci, jako jsou třeba Yahoo6.com, epaypal.com nebo e-mail od Wellsfargo s adresou EarthLink (hbird80@earthlink.net), pak můžete tyto spammery přidat do seznamu blokovaných odesílatelů na základě firmy, skupiny, země, poskytovatele připojení k Internetu (ISP) nebo na základě jiných kritérií. Klepněte proto do nabídky Domů > Nevyžádaná pošta > Možnosti nevyžádané pošty a zde klepněte na záložku Blokovaní odesílatelé. Následně stiskněte tlačítko Přidat a zadejte kód země, doménu nebo můžete dokonce přidat i doménu oné podvodné firmy (například epaypal.com).

Jak je vidět z příkladů vypsaných v tomto dialogovém okně, nepotřebujete pro zajištění blokování všech e-mailů od určité skupiny nebo firmy používat žádné zástupné znaky. Stačí, když zadáte název skupiny a před tento název jako první znak použijete znak @, popřípadě postačí i název samotný. Pak postupně klepněte na tlačítka OK >Použít > OK. Úkol splněn!

Pokud i po nasazení výše popisovaných technik získáváte od některé z firem nebo jednotlivců, které jste již zablokovali, spam i nadále, pak může pomoci použití zástupných znaků. Tato technika potírá problém, kdy se hackeři snaží neustále vytvářet nové e-mailové adresy, z nichž by vás spamovali. Zkuste proto namísto zadávání jednotlivých e-mailových adres spamu do seznamu blokovaných uživatelů zadat do tohoto seznamu blokovaných uživatelů jednu univerzální e-mailovou adresu *@*.com. Řiďte se pokyny uvedenými výše v prvních třech odstavcích tohoto druhého tipu a problém se spamem byste měli mít vyřešen, resp. Problém bude vyřešen do okamžiku, dokud hackeři nenapíší nějaký jiný program, který by toto řešení nějakým způsobem obešel.

