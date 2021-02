Tipy pro Android 11: osm funkcí, které musíte prozkoumat jako první

Nová verze operačního systému Android je tu už s námi několik měsíců a ať dostanete Android 11 prostřednictvím aktualizace OTA (On The Air), kdy je uživatel smartphonu upozorněn na dostupnost nové verze Androidu a současně má možnost spustit její instalaci, nebo dostanete novou verzi operačního systému Android při koupi nového smartphonu, v obou případech je co objevovat.

Nové ovládání přehrávání médií

Ovládací prvky pro přehrávání médií byly součástí tzv. notification shade (panelu s možnostmi rychlého nastavení) už celou řadu let. To se ale s příchodem operačního systému Android 11 změnilo. Panel pro přehrávání médií je zde sice stále, ale nyní se v panelu pro rychlá nastavení zobrazuje nad ostatními oznámeními.

Výsledkem tak je, že ovládací prvky najdete vždy na stejném místě, a navíc tyto ovládací prvky nebudou nijak vytlačovat důležitá oznámení. Přetažením doleva či doprava se dokonce můžete přepínat mezi několika aplikacemi pro přehrávání médií. Přijdete však o řádek přepínačů pro rychlé nastavení. Jedná se ve výsledku o kompromis, který ale je více než přijatelný.

Nahrávání dění na obrazovce

Věřte nebo nevěřte, byly doby, kdy nebylo možné v operačním systému Android vytvořit snímek obrazovky bez kabelu USB nebo přístupu s oprávněním správce systému (tzv. root access). Ve verzi Android 4.0 však došlo k zásadní změně a je velmi pravděpodobné, že za nějaký čas se budeme podivovat tomu, jak jsme mohli existovat bez možnosti nahrávat dění na obrazovce stejně, jako jsme se divili, že mohl být problém udělat snímek obrazovky.

Firma Google přidala tuto funkci do nové verze Androidu 11, i když je pravdou, že někteří výrobci OEM jako například Samsung do operačního systému integrovali svoje vlastní nástroje pro nahrávání dění na obrazovce, čímž umožnili, aby bylo dosud i do budoucna možné nahrávat dění na obrazovce prakticky na většině mobilních telefonů. Integrace nové funkce dostupné v Androidu 11 pak přispěje k dalšímu rozšíření funkce nahrávání dění na obrazovce.

Tuto funkci najdete v operačním systému Android 11 v nabídce rychlých nastavení, kde si můžete vybrat, zda chcete zaznamenávat i zvuk a chcete před začátkem každého nahrávání kázat gesta. Bohužel nyní zatím není možné měnit ani rozlišení, ani bitrate, takže vzniklé soubory se záznamem jsou poměrně velké. Doufejme, že se tento stav v další verzi operačního systému Android změní.

Konverzace a bubliny

V operačním systému Android 11 se objevuje celá řada nových možností, jak psát zprávy. V první řadě se zde objevuje nová skupina oznámení určená speciálně pro konverzace. Všechny vaše aplikace, které jsou identifikovány jako aplikace pro konverzaci (např. Aplikace Zprávy od firmy Google, Telegram, WhatsApp)se nyní zobrazují v horní části seznamu upozornění, a to v nové a samostatné části. Pokud na oznámení o zprávách podržíte delší dobu prst, označíte tak konverzaci jako prioritní, takže příště naleznete daleko snáze.

Další změnou týkající se komunikace pomocí zpráv jsou bubliny, které vám umožní proměnit oznámení na plovoucí ikonky ve stylu Chat Head (jedná se kulaté ikonky s obrázkem vašeho profilu). Bubliny povolíte tak, že klepnete na tlačítko oznámení, popřípadě se přesunete do nastavení oznámení aplikace, pro níž chcete bubliny povolit, a zde tuto funkci zapnete.

Nabídka tlačítka pro zapnutí smartphonu

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí smartphonu má v operačním systému Android 11 daleko více funkcí než prosté zapnutí mobilního telefonu. Pokud jej dlouze stisknete, objeví se obrazovka obsahující jak Google Pay, tak funkce chytré domácnosti.

Co se týče funkce Google Pay, pak zde se pouze ujistěte, že máte v aplikaci správně nastaveny nějaké platební karty, a pak se na obrazovce pro zapnutí smartphonu můžete mezi těmito kartami velmi jednoduše přepínat. Níže v této nabídce najdete zařízení chytré domácnosti, které jsou ovládány přes aplikaci Home. Operační systém Android se pokusí vybrat zařízení, k nimž pravděpodobně budete chtít přistupovat, ale vlastní úpravy musíte provést ručně.

Dočasná oprávnění

Firma Google dále pokračuje v trendu omezení přístupu aplikací k datům v operačním systému Android 11, přičemž tento trend je zřejmě nejviditelnější na nové funkci dočasných oprávnění pro mikrofon, fotoaparát a umístění – funkci, která se nově objevila právě v Androidu 11.

Když v operačním systému Android 11 aplikace požádají o přístup k některému z výše uvedených zařízení, pak vy jako uživatel máte možnost přístup zamítnout, povolit anebo povolit jednorázově (pouze nyní). Tato dočasná oprávnění jsou pak resetována okamžiku zavření aplikace.

Historie oznámení

Také se vám stalo, že jste omylem z obrazovky odsunuli nějaké oznámení? V Androidu ve verzi 11 to už nevadí, ovšem pouze v případě, kdy změníte jedno nastavení. V nastavení oznámení by se měla nacházet nabídka s názvem Historie oznámení (Notification History). Tu stačí jednoduše otevřít a funkci zapnout. Od této chvíle se budete moci do této nabídky kdykoliv podívat a zjistit obsah libovolného oznámení, které doputovalo do vašeho smartphonu.

Naplánování tmavého režimu

Po několika letech napínání firma Google konečně uvolnila pro operační systém Android 10 na úrovni systému tmavý režim. Bohužel zde nebyla žádná možnost, jak zapnutí tohoto režimu naplánovat. Do této doby tuto funkci měly některé mobilní telefony díky přizpůsobením dodaným výrobci OEM, nyní již tuto funkci budou mít úplně všechny mobilní telefony, a to díky její integraci do operačního systému Android 11.

Příslušné nastavení naleznete v nabídce Zobrazení (Display). Zde najdete možnost pro automatické nastavení tmavého režimu na základě času západu a východu Slunce, nebo si můžete přechod mezi tmavým a světlým režimem nastavit podle sebe.

Možnost připnutí v nabídce pro sdílení

Nabídka pro sdílení v operačním systému Android byla v několika předchozích verzích operačního systému Android zdrojem neustálých problémů. Často byla tak přeplněná, že v ní bylo krajně obtížné nalézt ty aplikace, které jste právě potřebovali.

Operační systém Android 11 tento problém sice úplně neřeší, ale činí nabídku pro sdílení daleko použitelnější, a to díky nasazení jednoho velmi jednoduchého triku, kterým je možnost připnutí aplikací. Aplikace si totiž můžete připnout do horní části nabídky. Stačí, když příslušnou aplikaci dlouze stisknete a následně potvrdíte připnutí. Jakmile pak budete aplikaci kdykoliv později potřebovat, najdete ji na svém místě.