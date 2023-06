Tipy na nástroje, které vám pomohou zabezpečit e-mailovou komunikaci

Už jen to, že vám do vaší e-mailové schránky chodí nevyžádané e-mailové zprávy, může již jako takové naprosto oprávněně na vás působit jako velké narušení důvěry v zachování soukromí. A pokud k tomu přidáme vědomí, že se odesílatelé takových e-mailových zpráv mohou dostat k záznamům všeho, co jste otevřeli a na co jste klepli, může působit až děsivě.





Je tedy nad slunce jasnější, že je nanejvýš vhodné se seznámit se všemi způsoby, jak ochránit soukromí, minimálně co se týče elektronické pošty. V tomto článku naleznete několik mých oblíbených a zdarma dostupných nástrojů, které můžete začít používat prakticky okamžitě – ať se jedná o ochranu proti sledování e-mailů až po maskování e-mailových adres, které dokáží skrýt vaši identitu.

Nástroj Ironvest pro naprosto univerzální maskování e-mailů

Maskování e-mailů představuje způsob, jakým lze skrýt svou e-mailovou adresu, aniž byste museli mít nějakou zvláštní a samostatnou e-mailovou schránku pro nevyžádanou poštu. Maskování e-mailů funguje tak, že namísto své skutečné e-mailové schránky poskytujete alias, a po zaslání e-mailu na tento alias dojde k přeposlání tohoto e-mailu do vaší skutečné e-mailové schránky.

Tuto variantu e-mailu oceníte zejména při nákupu zboží u obchodníků, kteří vám v podstatě za sdělení vaší e-mailové adresy poskytnou nějakou tu slevu na vámi pořizovaném zboží. Dále se hodí například pro nejrůznější politické kampaně, které vás po zaslání finančního příspěvku odmítají nechat na pokoji a pak v podstatě pro jakékoli jiné stránky, u nichž máte podezření, že se nebudou k vaší e-mailové schránce chovat s respektem. Maskování e-mailů vám rovněž může pomoci v případě, že si budete chtít zdarma vyzkoušet nějaké další placené služby, které vyžadují zadání jedinečné e-mailové adresy.

Co se týče nástroje pro maskování e-mailů, já osobně jsem si oblíbil řešení Ironvest (dříve známé pod jménem Abine Blur), protože umožňuje zdarma nastavit neomezený počet aliasů, a to z jakéhokoli internetového prohlížeče či mobilního zařízení. Odesílatel vidí pouze maskovaný e-mail (který má podobu například řetězce „gx2bhfw3155w@opayq.com“). Na internetových stránkách nástroje Ironvest pak je možné tyto e-mailové adresy zakázat nebo odstranit. Tím zabráníte odesílateli, aby vás mohl znovu kontaktovat.

K tomuto jinak skvělému nástroji mám ovšem jednu výhradu: u rozšíření Ironvest pro internetové vyhledávače Chrome nebo Firefox velmi oceníte generování maskovaných e-mailových adres přímo uvnitř webových registračních formulářů, ale bohužel obsahuje také mnoho zbytečných funkcí. Proto po instalaci rozšíření na něj klepněte a následně v nabídce Settings > Settings for All Sites zakažte vše, co nepotřebujete. (Já osobně řešení Ironvest používám pouze pro maskovaní e-mailů a ve všem ostatním se spoléhám na další rozšíření, jako je například Bitwarden, který používám pro správu hesel, nebo uBlock Origin, který používám pro blokování reklam).

Anonaddy pro e-mailové adresy on-the-fly

Řešení Ironvest je bezesporu skvělým řešením, o tom nemůže být pochyb, ale i ten má své mouchy. Ono takové generování nových e-mailových adres na smartphonech je docela otravné, protože k tomuto účelu musíte přejít do mobilní aplikace Ironvest. A když se vás někdo zeptá na vaši e-mailovou adresu, pak vám toto řešení příliš nepomůže.

Přesně pro tyto okamžiky jsem se naučil namísto řešení Ironvest obracet na službu Anonaddy. Ta stejně jako Abine Blur dokáže generovat maskované e-mailové adresy, z nichž se e-maily přeposílají na vaši skutečnou e-mailovou adresu, ale umožňuje také přímo vytvářet nové e-mailové adresy, aniž by bylo třeba instalovat nějakou aplikaci nebo rozšíření.

Předpokládejme, že se zaregistrujete na Anonaddy s uživatelským jménem „joeshmoe“. Pokud pak půjdete nakupovat nové boty a v obchodě vás požádají o vaši e-mailovou adresu výměnou za poskytnutí slevového kupónu, pak můžete použít adresu typu „shoes@joeshmoe.anonaddy.com“. Jiný příklad: budete chtít použít bezplatnou zkušební verzi služby Starz, která by nevyužívala váš skutečný e-mail. Není problém – zaregistrujte se pomocí e-mailové adresy „starz@joeshmoe.anonaddy.com“.

Podstatné je, že tyto e-mailové adresy nemusíte vytvářet předem. Služba Anonaddy totiž bude na vaši skutečnou e-mailovou adresu automaticky přeposílat všechny e-maily, které budou končit řetězcem „@joeshmoe.anonaddy.com“, takže můžete nové maskované adresy vymýšlet doslova za pochodu a prakticky bez námahy – a to i offline.

Nevýhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že vaším jménem může vytvářet nové e-mailové adresy kdokoli, kdo zná vaši přezdívku. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je smazat svůj účet a založit si nový. Z tohoto důvodu bych Anonaddy používal pouze u firem, u kterých je nepravděpodobné, že by jednotlivé adresy pečlivě kontrolovaly.

Zastavení sledování e-mailů

U marketingových e-mailů, newsletterů a dokonce i u některých jednotlivých e-mailových aplikací je možné zajistit, aby odesílatel mohl sledovat, zda jste jeho zprávy otevřeli. Tato skutečnost pak často vede k další vlně nevyžádaných e-mailů a cílené reklamy. Kromě toho je velmi nepříjemné jen si uvědomit skutečnost, že vůbec existuje někdo, kdo může sledovat vaše zvyky ohledně čtení e-mailů.

Podle mých zkušeností je nejlepším rozšířením do internetového prohlížeče proti sledování pro Gmail, Outlook.com a Yahoo Mail rozšíření Trocker. Toto rozšíření funguje naprosto konzistentně a je samotným autorem pravidelně aktualizováno. Navíc je šířeno pod licencí Open Source.

Pokud patříte mezi uživatele e-mailové služby Gmail, zkuste zvážit rozšíření Simplify Gmail, které poskytuje sadu vylepšení pro desktopovou variantu služby Gmail, a to včetně blokování sledování. Bohužel však tato služba není zdarma, ale musíte za její používání zaplatit předplatné ve výši 24 USD ročně. Pokud používáte v operačním systému MacOS službu Apple Mail, pak vám stejnou úroveň ochrany dokáže poskytnout rozšíření MailTrackerBlocker. Jde o to, že využívá stejný seznam blokování (šířený pod licencí Open Source) jako Simplify.

U těchto řešení pro blokování sledování je třeba si uvědomit jedno zásadní omezení: Žádný z nich nefunguje na mobilních zařízeních, takže při čtení e-mailů v telefonu tuto ochranu proti sledování prostě mít nebudete. Některé aplikace pro práci s elektronickou poštou třetích stran, jako je například Twobird nebo Edison, mají blokování sledování integrováno, jinak je jediným řešením ochrany proti sledování vypnutí zobrazování obrázků v e-mailu, kdy tuto funkci nastavíte jako výchozí.

Mějte také na paměti, že žádná z výše uvedených metod nezabrání odesílatelům sledovat, na které odkazy klepete. Nejlepší, co můžete udělat, abyste tomuto druhu sledování zabránili, je najet na odkaz nebo na něj dlouze stisknout a hledat v adrese známky sledování – je podezřelé, pokud v internetové adrese objevíte změť náhodných znaků. Je samozřejmé, že pokud odesílateli e-mailu nedůvěřujete, nebudete na něj klepat.

Co DuckDuckGo a Apple?

Faktem je, že myšlenka ochrany soukromí se v oblasti elektronické pošty začíná pomalu, ale jistě prosazovat. Je to dáno i tím, že důvěrně známé velké technologické firmy v současnosti dokáží nabídnout vlastní nástroje, které umí toto shromažďování údajů odesílatelům omezit.

Pokud například v operačním systému iOS nebo MacOS povolíte funkci ochrany soukromí pošty, pak firma Apple bude v tomto operačním systému automaticky označovat všechny doručené e-maily jako otevřené, čímž odesílatelům poskytne údaje, které jsou pro ně v podstatě bezcenné. Kromě toho nabízí i maskovanou e-mailovou službu s názvem Hide My Mail, která bude součástí všech placených tarifů úložiště iCloud.

Podobnou kombinaci nástrojů nabízí ve svých mobilních aplikacích a rozšíření internetového prohlížeče služba DuckDuckGo. Pokud se rozhodnete používat službu DuckDuckGo Email Protection, získáte trvalou e-mailovou adresu duck.com, která bude přeposílat e-mailové zprávy na vaši skutečnou adresu a navíc odstraní všechny sledovací prvky. Stejně tak si můžete vytvořit maskované e-mailové schránky duck.com, takže se odesílatel vaši skutečnou adresu nikdy nedozví.

Své nevýhody samozřejmě mají i tato řešení. Nástroj proti sledování od firmy Apple od vás vyžaduje, abyste používali jeho vlastní aplikaci Mail, a jeho e-mailová služba pro maskování se zase dá spravovat pouze ze zařízení firmy Apple.

Podobně je na tom i mobilní aplikace a rozšíření internetového prohlížeče DuckDuckGo. V jejich případě musíte používat internetový vyhledávač této firmy. Pokud byste se pokusili je používat v jiném internetovém vyhledávači, jako je například Google Chrome nebo Brave, pak vězte, že vám mohou funkce DuckDuckGo pro elektronickou poštu přinést více problémů, než za kolik stojí.

Ještě že existuje spousta alternativ, které můžete používat místo nich.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com