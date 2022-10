Tipy, jak se zachovat pří výpadku elektřiny a být na něj kdykoliv připraveni

Vyhazujete si často jističe přetížením? Vyměňte je

Známe to určitě všichni, v tu nejméně vhodnou dobu vypadne elektřina. Je-li to naše chyba, můžeme být navztekaní jen sami na sebe, protože pravděpodobně došlo k vyhození jističů tím, že byly přetíženy. V takovém případě je stačí nahodit zpět a elektřina bude opět fungovat. Dochází-li ale k jejich vyhazování často, nastal čas jejich výměny. Nejčastěji je do domácností dodáván třífázový elektroměrový rozvaděč, jenž se dále dělí podle počtu elektroměrů, které obsahuje. Při výměně jističů a rozvaděče se vždy poraďte s profesionálním elektrikářem.





Připravte se na výpadky elektřiny, které neovlivníte

Jestli došlo k nečekanému výpadku elektřiny v celé čtvrti, nebo dokonce městě, nic s tím nenaděláte. Přestože k blackoutům, tedy výpadkům dodávky elektřiny, nedochází často, nikdy nevíte, k jakým poruchám může dojít. Někdy je chyba na straně samotné elektrárny, jindy selže přenosová soustava. V nemocnicích a dalších institucích, které nemohou bez elektřiny fungovat, se nacházejí záložní generátory, co naskočí při výpadku elektrické energie. Dokonce se tyto praktické záložní systémy nacházejí i v některých rodinných domech. Je-li to i váš případ, při blackoutu můžete dál nerušeně existovat a užívat si vymožeností moderní doby.

Nenechte si výpadkem elektřiny zkazit večer

Abyste si ale poradili i bez elektřiny, nemusíte si nutně pořizovat záložní generátor. Ve většině případů totiž k obnově dodávky dochází velmi brzy, tudíž je nutné překlenout jen krátké časové období potmě a bez jakéhokoliv rozptýlení v podobě televize nebo rádia. V takových případech vám pomohou stropní svítidla nahradit svíčky a baterky a o zábavu se postarají deskové hry.

Všechnu práci si vždy poctivě zálohujte

I přesto, že stolní počítače jsou ve větší částí domácností nahrazeny praktickými přenosnými notebooky, v momentech, kdy dojde k výpadku elektřiny, může dojít k vybití laptopů a vy můžete ztratit veškerou neuloženou práci. Nedovolte, aby tento katastrofický scénář nastal a vše si pečlivě zálohujte. Jen tak budete mít jistotu, že o svou práci při výpadku elektřiny nepřijdete.

Někdy k výpadkům dodávky elektřiny zkrátka dochází a pokud není chyba na vaší straně, nic s tím neuděláte. Buďte na tyto nepříjemné situace připraveni, ať už tím, že si pořídíte záložní generátor nebo si vytvoříte zásobu svíček, stolních her a baterek.