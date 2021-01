Představte si hypotetickou situaci. Došli jste k závěru, že je nejvyšší čas na zakoupení nového notebooku. Přijdete do obchodu, chvíli prohlížíte vystavené zboží a zalíbí se vám tři různé notebooky. Nicméně se vůbec nemůžete rozhodnout, kterých z těch tří notebooků je ten pravý pro vás (pozor – určitě to nemusí být ten, který se jeví jako nejlepší prodavači). Právě proto je tu sada našich rychlých a jednoduchých testů, které vám umožní rozlišit ta nejlepší zařízení pro vás od těch ostatních a dovedou vás tak k rozhodnutí, o němž budete sami přesvědčeni, že je to nejlepší, jaké jste mohli udělat.

Uvědomte si, že tyto testy vám poskytnou pouze část informací, které budete potřebovat při rozhodování, který notebook zakoupit. Jsou ideální v případě, kdy potřebujete z více zařízení, jež mají všechny funkce, které požadujete, vybrat to vyvolené. Samotnému testování by tedy mělo předcházet dlouhodobé nákupní rozhodování, které vám umožní vybrat nejlepší notebooky dostupné na trhu.

Také nezapomeňte na to, že počet testů, které budete muset provést, bude v každém obchodě jiný. V jednom obchodě budete mít k dispozici na vyzkoušení notebooky, které jsou v provozu a jsou tedy plně funkční a připraveny i k testování. Jinde naleznete pouze místnost plnou notebooků, k nimž bude zamezen přístup, popřípadě nebudou zapnuty vůbec. Proto doporučujeme, abyste nakupovali pouze v takových obchodech, které vám umožní osahat si všechna vámi vybraná zařízení.

1. díl článku: Doba spouštění, pozorovací úhly, kvalita zobrazení

2. díl článku: Klávesnice, spouštění aplikací, touchpad

Doba spouštění počítače

Pomocí stopek (ať už na hodinkách nebo v podobě aplikace například ve smartphonu) změřte dobu, která uplyne od stisku tlačítka pro spuštění počítače až do okamžiku, kdy je počítač plně připraven k práci.

Pohled z různých úhlů

Dívejte se na monitor notebooku z různých úhlů, a to jak ve vodorovném, tak svislém směru. Mění se změnou úhlu pohledu barvy? Nebo obraz na monitoru tmavne?

Kvalita zobrazení

Zobrazte si na notebooku internetovou stránku obsahující nějaké testovací vzorky pro ověření kvality zobrazování monitoru (například internetovou stránku http://www.indiev.org/wp-content/uploads/2011/07/color-test-file.jpg) a sledujte vzhled těchto vzorků při změně jasu monitoru. Je obraz na monitoru tak jasný, aby bylo možné notebook použít i venku? Není příliš lesklý? Neodráží příliš mnoho světla?

V následujícím dílu se podíváme na další faktory, kterým je třeba věnovat při koupi notebooku pozornost. Bude se jednat konkrétně o otestování klávesnice, touchpadu a rychlosti spouštění aplikací.