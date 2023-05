Tímto šikovným trikem si ve Windows za okamžik vyčistíte obsah schránky

Na počítači osobně trávím dost času. A stejně jako naprostá většina uživatelů používám funkci kopírování, která kopírovaný obsah umístí do schránky, odkud je pak vkládá jinam. Do schránky se tam v průběhu dne dostane skutečně celá řada nejrůznějších údajů, přičemž ne všechny jsou určeny pro sdílení.





Typickým příkladem mohou být různé informace citlivého charakteru, jako jsou nejrůznější hesla nebo kódy pro multifaktorové ověřování, stejně tak se ve schránce mohou objevit první verze nového článku nebo nějaká soukromá zpráva od známého. Už z pouhého pusu sebezáchovy jsem se postupem času naučil takový obsah okamžitě smazat v okamžiku, jakmile už jej nepotřebuji – to pro případ, aby se omylem nedostal do správných rukou.

V operačních systémech Windows 10 nebo Windows 11 je možné obsah schránky vymazat přes vlastní nastavení schránky – stačí do nabídky Start nebo do nabídky pro vyhledávání zadat řetězec „schránka“. Pokud máte zapnutou funkci Historie schránky či Synchronizace na všech vašich zařízeních, pak se velmi doporučuje obsah schránky během používání počítače preventivně čistit. Jedná se totiž o jediný způsob, jak bity a bajty dat uložených ve schránce skutečně na sto procent dostat pryč.

Protože však schránku záměrně udržuji v offline režimu a v co možná nejjednodušší podobě, dokáži mazat její historii ještě rychleji. Používám totiž desítky let starou, ale stále až neuvěřitelně výkonnou klávesovou zkratku operačního systému Windows, a to klávesovou zkratku Win + R.

Tato klávesová zkratka v operačním systému Windows zobrazí dialogové okno Spustit, do něhož zadám tento příkaz: cmd /c „echo off | clip“ a pak stisknu klávesu Enter. Tento příkaz zajistí vymazání jedné položky ze schránky.

Když tuto operaci provedete jednou, pak můžete zmiňovanou sekvenci kláves Win +R, Enter opakovaně a vymazávat tak obsah schránky pravidelně a prakticky okamžitě – samozřejmě pouze za předpokladu, že dialogové okno Spustit nepoužíváte k ničemu jinému. Ale i tak s největší pravděpodobností dokážete mazat obsah systémové schránky operačního systému Windows tímto způsobem rychleji než přes okno Nastavení. Příkaz pro mazání schránky totiž zůstane v historii příkazů zadaných do dialogového okna Spustit, takže jej snadno vyvoláte pouhým zadáním příkazu cmd. Stačí tedy použít klávesovou zkratku Win + R, zadat příkaz cmd, čímž vyvoláte z historie příkazů příkaz potřebný pro mazání schránky. Následně stisknete klávesu šipka dolů a pak stisknete klávesu Enter.

Tento drobný trik možná na první pohled vypadá komplikovaně, ale ve skutečnosti to není pravda. Osobně jej používám každý den několikrát a rovněž několikrát mi doslova zachránil život, protože mi zabránil sdílet něco, co jsem nechtěl, protože jsem si při použití klávesové zkratky Alt + Tab jednoduše popletl aktivní okna.

Co říci závěrem? Snad jen to, že jedná o další z řady velmi užitečných klávesových zkratek, jejichž zapamatování sice nějakou tu chvíli zabere, ale výsledek rozhodně stojí za to.