TikTok je riziko, smažte ho. EU zakázala svým zaměstnancům známou sociální síť

Pokyn k odinstalování této Čínou vyvíjené aplikace úředníci EU dostali dnes ráno e-mailem. Informoval o tom server Euractiv. Komise to poté potvrdila i v tiskové zprávě.





Vedení EU se bojí, že přes TikTok mohou uniknout osobní údaje uživatelů. „V zájmu ochrany údajů Komise a zvýšení její kybernetické bezpečnosti se správní rada EK rozhodla pozastavit používání aplikace TikTok na firemních zařízeních a osobních zařízeních registrovaných ve službách mobilních zařízení Komise,“ stojí v rozeslaném e-mailu.

Zaměstnanci byli požádáni, aby TikTok odinstalovali co nejdříve, nejpozději však do 15. března. Těm, kteří by do stanoveného termínu neuposlechli, přestanou být k dispozici firemní aplikace, jako je e-mail nebo Skype.

TikTok loni v listopadu přiznal, že osobní údaje uživatelů z celého světa se sbíhají v čínské centrále. Toto prohlášení navázalo na odhalení časopisu Forbes, že aplikace byla využívána ke špehování novinářů.

Spojené státy TikTok nedávno zakázaly na vládních zařízení na státní i federální úroivni. Žádná evropská vláda sice zatím nenásledovala americký příklad, nizozemským úředníkům nicméně bylo důrazně doporučeno čínskou aplikaci nepoužívat.