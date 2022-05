TikTok chce tvůrcům videí nabídnout podíl z přehraných reklam

Nový program, který by tvůrcům videí umožnil na nich vydělávat, se jmenuje TikTok Pulse. Podle magazínu The Verge bude fungovat tak, že se vedle nejlepších videí na TikToku bude zobrazovat reklama. Týkat se to má čtyř procent těch nejsledovanějších videí.





Systém je velmi podobný tomu, jak umožňuje na videích vydělávat tvůrcům YouTube.

TikTok avizoval, že monetizovat videa umožní jen těm, kteří mají minimálně 100 tisíc sledujících. Sociální síť ale zatím neuvedla, kolik procent by měli tvůrci dostat a ani kolik jich do programu přijme.

Program Pulse by měl být spuštěn v červnu v USA, rozšíření do dalších zemí je naplánováno na podzim.

Dosud TikTok odměňoval tvůrce hlavně prostřednictvím programu nazvaného Creator Fund, který vyplácí vybraným uživatelům na základě popularity jejich videí. Tvůrci videí ale tvrdí, že dostávají málo peněz a program není konzistentní.