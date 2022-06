Telegram už během června spustí placenou verzi

Zavedení novinky oznámil zakladatel platformy Pavel Durov. Podle něj si novinku vyžádali sami uživatelé platformy.





„Ode dne, kdy byl Telegram před téměř devíti lety spuštěn, poskytujeme našim uživatelům více funkcí a prostředků než jakákoli jiná aplikace pro zasílání zpráv. Dodnes jsou naše limity pro chaty, média a nahrávání souborů bezkonkurenčním,“ napsal Durov.

„Přesto nás mnozí žádali, abychom současné limity ještě zvýšili. Problém je v tom, že kdybychom zrušili všechny limity pro všechny, naše náklady na server a provoz by se staly nezvladatelnými,“ dodal.

Zavedení placené verze je tak podle něj jedinou možností, jak systém udržet v chodu. Mezi novinky, se kterými se pro verzi Premium počítá, patří především právě možnost posílání větších souborů, rychlejší stahování nebo šanci upravit si chat. Víc to ale zatím Telegram neupřesnil. Jasná není zatím ani cena. Údaje získané z betaverze aplikace ale podle serveru The Verge naznačují, že by měsíční předplatné mohlo být 4,99 amerických dolarů (v přepočtu asi 140 korun).

Současné funkce zůstanou uživatelům zdarma k dispozici i po zavedení placené verze.