Nová funkce prohlížeče Microsoft Edge přivádí řadu uživatelů k šílenství. Naštěstí se jí jde zbavit

Klávesová zkratka Alt+Tab slouží v operačním systému Windows k přepínání mezi okny právě běžících aplikací. Pokud ovšem od této klasické klávesové zkratky čekáte stejné chování i v případě, že současně na svém počítači používáte internetový prohlížeč Microsoft Edge, pak pravděpodobně budete trochu zaskočeni.





Poněkud překvapivě se při použití klávesové zkratky Alt+Tab nezobrazí jen všechna okna právě běžících aplikací, ale i všechny záložky otevřené v internetovém prohlížeči Microsoft Edge. Musím přiznat, že tato novinka mě doslova dostala a upřímně ji nenávidím.

Docela by mě zajímalo, kde se v hlubinách archivů firmy Microsoft nachází nějaký závažný důvod k tomuto rozhodnutí. Dozajista musely existovat nějaké vlivné skupiny či nějaká pozitivní zpětná vazba, které potvrdily, že uživatelé po této funkcionalitě touží a že ji tedy vyžadují. Jestli ale ono to není trochu jinak: dokážu si představit, že se mezi těmi miliardami uživatelů operačního systému Windows najde spoust těch, kteří budou rádi, když se jim bude při procházení oken právě běžících aplikací mimo jiné zobrazovat posledních pět aktivních záložek. A dává to smysl: nemusíte tak nejprve přenášet do popředí celý internetový prohlížeč a následně v něm hledat příslušnou záložku, ale můžete na ni rovnou přejít.

Jak se říká: čeho je hodně, toho je příliš. Pokud máte otevřených oken příliš, stává se přesun na to správné okno poněkud těžkopádný. I proto se snažím omezit počet otevřených oken na minimum. A faktem je, že tato jinak třeba dobře myšlená a za jistých okolností dobře myšlená funkce jen zvyšuje počet otevřených oken, kterým se musím probírat (takže mi tato funkce vlastně nepomáhá, ba naopak mi situaci spíše komplikuje).

Naštěstí se dá tato funkce buď úplně vypnout, nebo alespoň částečně vyladit, i když nikoliv v prostředí internetového prohlížeče Microsoft Edge, jak byste logicky očekávali, ale musíte přímo do nastavení operačního systému Windows. V části Multitasking najdete položku Zobrazení karet z aplikací při přichycení nebo stisknutí Alt+Tab. Zde si můžete nastavit, kolik oken záložek internetového prohlížeče Microsoft Edge při používání klávesové zkratky Alt+Tab zobrazovat, popřípadě můžete tuto funkci úplně vypnout (výběrem možnosti Nezobrazovat karty). Pokud tuto funkci úplně vypnete, budete mít při použití klávesové zkratky Alt+Tab k dispozici klasické prostředí systému Windows, tedy pouze otevřené aplikace a okna Průzkumníka souborů, kterými následně můžete procházet.

Můžete mít samozřejmě na tuto funkci mít úplně opačný pohled – třeba máte naopak raději chaos. Pak si klidně u výše popisované funkce vyberte možnost 20 nejnovějších karet. Pak se vám při použití klávesové zkratky Alt + Tab zobrazí kromě oken všech spuštěných aplikací navíc ještě dvacet nejnovějších záložek internetového prohlížeče Microsoft Edge.

V každém případě je možnost omezení zobrazení omezeného počtu otevřených záložek internetového prohlížeče Microsoft Edge dobrým počinem, protože jinak si nedovedu představit, že bych tento internetový prohlížeč vůbec mohl používat. Ostatně stejně již není mým hlavním internetovým prohlížečem, ale pouze jedním z těch doplňkových.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com