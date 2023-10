Využíváte něco od Amazonu? Jak nastavit, aby o vás firma shromažďovala co nejméně osobních údajů

Stejně jako většina velkých technologických společností shromažďuje i firma Amazon o svých uživatelích docela velké množství údajů za účelem cílení reklamy a trénování hlasových modelů své digitální asistentky Alexa.





Pokud ovšem víte, kam se podívat, můžete sběr většiny těchto údajů minimalizovat nebo jim zcela zabránit. A to není zdaleka všechno – můžete se totiž dokonce ze zasílání cílených reklam firmy Amazon zcela odhlásit. Pokud tedy patříte mezi zákazníky firmy Amazon, a to v jakékoliv pozici, určitě se vyplatí nějakou tu chvíli věnovat procházení položek týkajících se ochrany osobních údajů firmy Amazon a omezit tak činnost jejího rozsáhlého aparátu pro sběr dat.

Odhlášení od zasílání cílených reklam firmy Amazon

Ze všeho nejdříve navštivte internetovou stránku firmy Amazon, kde se nachází možnosti nastavení týkajících se reklam. Zde pak vyberte možnost Do not show me interest-based ads provided by Amazon. Díky tomu vás zboží, které na webu firmy Amazon nakoupíte, již nebude na internetu neustále pronásledovat.

A když už budete na této internetové stránce, doporučuji použít i tlačítko Delete ad data, které zajistí odstranění všech nashromážděných dat týkajících se vašich aktivit a vaší osoby z reklamních systémů Amazonu.

Omezení shromažďování údajů digitální asistentkou Alexa

Pokud používáte chytrý reproduktor Amazon Echo nebo jiné zařízení s digitální asistentkou Alexa, pak přejděte na internetovou stránku firmy Amazon týkající se nastavení soukromí v souvislosti s používáním digitální asistentky Alexa, a zde proveďte následující úpravy:

Přejděte do sekce Voice Recordings a zde klepněte na ikonku šipky nacházející se vedle položky Choose how long to save , a poté a vyberte možnost Don't save recordings . Tímto nastavením zabráníte firmě Amazon v ukládání vámi zadaných hlasových příkazů zadaných digitální asistentce Alexa.

Voice Recordings Choose how long to save Don't save recordings V sekci Smart Home Device History klepněte na ikonku šipky vedle položky Choose how long to savehistory , kde vyberte možnost ukládání po dobu tří měsíců (volba Save history for 3 months ), což je minimální doba, po kterou je možné tuto historii uchovávat.

Smart Home Device History Choose how long to savehistory Save history for 3 months Stejnou operaci pak proveďte i pro ukládání historie zjištěných zvuků, tj. pro sekci Detected Sounds History .

Detected Sounds History Nakonec v sekci Help improve Alexa vypněte položky Use of voice recordings i Use messages to improve transcriptions .

Minimalizace shromažďování dat ze zařízení firmy Amazon

Pokud vlastníte tablet Fire nebo elektronickou čtečku Kindle, pak určitě doporučuji návštěvu internetové stránky firmy Amazon zaměřenou na ochranu osobních údajů ukládaných do jednotlivých zařízení firmy Amazon. Na této internetové stránce pak vyberte své zařízení a poté zde zakažte funkce Device Usage Data, Interest-based ads a Collect App Usage Data. Tento postup pak doporučuji zopakovat pro každé zařízení v seznamu.

Skrytí historie procházení na internetových stránkách firmy Amazon

A konečně: nechcete-li, aby ostatní viděli, co jste na stránkách firmy Amazon hledali, pak zvažte na počítači sdíleném více uživateli možnost vypnutí historie procházení internetových stránek firmy Amazon. V tomto případě postačí, když přejdete na internetovou stránku obsahující historii procházení internetových stránek firmy Amazon, a poté klepnete na ikonku šipky dolů vedle položky Manage History, kde následně máte možnost zapnout nebo vypnout popisovanou historii procházení.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com