Stydíte se, že platíte za Muskovo „ixko“? Nově si můžete modré označení skrýt

Zdá se to nepochopitelné, ale je to tak. Někteří platící zákazníci sociální sítě X (dříve Twitter) se cítí trapně za to, že platí Elonu Muskovi 8 dolarů měsíčně za X Blue. To, že využívají placené služby, je na první pohled vidět na jejich profilu jako modré odškrtnutí (fajfka), dříve znak pro ověřený účet.





Nyní si ale mohou tento modrý znak skrýt (Hide your checkmark), uvedl server ArsTechnica. Poté už nebude na první pohled tak zřejmé, že zákazník platí.

Musí si nicméně dávat pozor na další výhody platících zákazníku, podle kterých by mohli být odhaleni. Například limit příspěvku pro neplatící je 280 znaků, pro platící to je 25 tisíc znaků.

Většina lidí stále pro sociální síť používá původní jméno Twitter, i když už několik dní se jmenuje X. Na Twitter se také úž přesměrová adresa X.com, kterou Musk vlastní a používal ji u svých dřívějších projektů.

Přejmenování vyvolalo řadu negativní reakcí. Ukazuje to i postřeh magazínu TechCrunch, podle kterého američtí uživatelé applovského App Store dávají aplikaci jednohvězdičkové (nejhorší) hodnocení.