Konečně jste se rozhodli, že si vybudujete pořádné hráčské doupě a touto bohulibou činností jste strávili pěkných pár dní nebo dokonce měsíců. Výkonný herní počítač – splněno. Perfektní stůl – už je na místě. Dokonalá hráčská židle – nepostradatelná. Lednice plná pití – už pomalu přetéká. Není snad lepší prostředí pro hraní her, co myslíte? I když ono takové hraní z pohodlí pohovky nebo v posteli či dokonce v zaměstnání má také své kouzlo. Nešlo by to nějak zařídit?

Samozřejmě žádný hráč nedá na to svoje doupě dopustit, nicméně během posledních let možnosti hraní počítačových her takřka kdekoliv (doma i mimo domov) dostaly skutečně reálné obrysy. V tomto několikadílném seriálu se budeme věnovat některým z možností vzdáleného streamování vašich her a nahlédneme i do nepříliš vzdálené budoucnosti na služby, jejichž uvedení se pomalu chystá a které vám umožní hrát vaše oblíbené hry na skutečně libovolném zařízení. Chcete hrát na počítači Mac, na smartphonu, televizi, obstarožním počítači v práci? Žádný problém.

Požad a vky na síť

Je zřejmé, že pokud budete chtít provádět streamování všech těch skvělých bojových akcí vedených ve svém hráčském doupěti do nějakého jiného zařízení doma nebo mimo domov, budete muset zapracovat na kvalitě síťového připojení. Veškeré ty výpočetní operace, které hraní her vyžaduje, sice bude provádět váš herní počítač, ale pro hraní her takříkajíc „na dálku“ bude naprostou nutností vysokorychlostní připojení s nízkou latencí.

Teď si pojďme nalít čistého vína: I přes řadu slibných a skvělých možností, jak poslat data mimo váš dům, zatím nic nepředčí drátový gigabitový Ethernet. Pokud ale doma za žádnou cenu nechcete instalovat žádné lišty a ani vrtat díry do zdi, abyste mohli rozvést drátovou síť po domě, vězte, že existuje několik alternativ. Pokud máte doma drátový rozvod kabelové televize, pak určitě nezapomeňte na možnost použití adaptérů MoCA 2.0, jako je například síťový adaptér Actiontec ECB6200 (v ceně okolo 3 000 Kč), která dokáže zajistit přenos dat po standardních koaxiálních kabelech.

Pokračování