Stellar Data Recovery Professional: Pokročilý zachránce ztracených dat

Každý z nás někdy vymaže to co nemá, ať už se jedná o okamžitý zkrat nebo když potřebujeme něco, co jsme už dávno považovali za nepotřebné. O tom, že po souborech na pevném disku zůstává stop víc než dost, ví téměř každý. Otázkou je, jak se k nim dostat. Jednou z možností je specializovaný software, například program Data Recovery od firmy Stellar.