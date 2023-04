Stavíte si nový počítač? Pak neztraťte tuto důležitou součást základní desky

Je celá řada důvodů, proč si právě teď postavit nový počítač. Tak třeba proto, že firma AMD nedávno uvedla na trh nové procesory Ryzen. Nebo proto, že firma Intel uvedla vlastní úplně novou sestavu naprosto neuvěřitelných desktopových procesorů. Až se rozhoupete a skutečně si nějaký ten hardware koupíte, pak se můžete pustit do stavby počítače. Nezapomeňte si ale při stavbě vašeho počítače ponechat jednu velmi důležitou součástku dodávanou společně se základní deskou.





Jste zvědaví, o co se jedná? Je to docela obyčejný kryt patice – malý kousek plastu, který najdete na některých typech základních desek, konkrétně těch, které jsou kompatibilní s procesory Ryzen 7000 a všech čipů od firmy Intel. Tato poměrně nenápadná součástka chrání drobné kovové piny v patici LGA, které usnadňují komunikaci mezi základní deskou a procesorem, a chrání je před poškozením v situaci, kdy základní desku právě nepoužíváte. Bohužel naprostá většina uživatelů si myslí, že je tento kryt pouze jednorázová záležitost, kterou mohou po instalaci základní desky vyhodit.

Pokud tento kryt skutečně vyhodíte, zbytečně si zaděláte na spoustu problémů. Pokud totiž zjistíte, že je základní deska vadná a bude ji chtít opravit, popřípadě vyměnit, pak vězte, že aby bylo možné opravu nebo výměnu provést, vyžadují výrobci základních desek, aby byl kryt patice na svém místě. V opačném případě počítejte s tím, že bude vaše žádost o výměnu nebo opravu základní desky zamítnuta. Kryt patice proto rozhodně nevyhazujte, ale naopak jej ukliďte na takové místo, kde jej opět snadno najdete (např. do uzavíratelného a příslušným způsobem označeného sáčku nebo do krabice se základní deskou společně s ostatním příslušenstvím, které vám zbylo po sestavení počítače, jako jsou náhradní šroubky do skříně, náhradní kabely atd.) Pokud tento kryt patice ztratíte, budete muset hledat náhradu.

I když vám to nezní právě příjemně, vězte, že patice LGA má i své výhody. Procesory tohoto typu jsou odolnější, takže když je upustíte, nemusíte hned panikařit, protože na procesoru nejsou žádné piny, které by se mohly zlomit, takže je velká šance, že případný pád přežije bez úhony.

Výjimka

Naše rada však neplatí univerzálně. Takže – kdy můžete tuto radu ignorovat? Vždy, když budete stavět počítačovou sestavu obsahující CPU Ryzen 5000 nebo starší. Základní desky AM4 totiž používají patici PGA, která žádné piny nemá. Místo toho najdete piny přímo na procesoru. Tohoto typu jsou všechny základní desky AM4, a to bez ohledu na čipovou sadu. Logicky tedy u základních desek A320, B350, X370, B450, X470, A520, B550 a X570 žádné kryty patice nenajdete. Když se podíváte na patici své základní desky a uvidíte hromadu otvorů, nemusíte se nijak děsit, protože u základních desek tohoto typu nikdy žádný kryt nebyl.

Ptáte se, proč najednou taková změny? Jde o to, že firma AMD přešla na patici LGA až s uvedením své nové platformy AM5, částečně kvůli tomu, aby mohlo do procesoru proudit více elektrické energie. Když se podíváme na procesory firmy Intel, zjistíme, že u jeho nově uváděných procesorů spotřeba elektrické energie stále roste, což ve výsledku přináší vyšší výkon. Přechod na patici LGA u firmy AMD byl tedy rovněž pouze otázkou času (stejně tak skokový nárůst spotřeby energie u CPU Ryzen 7000).

Pro všechny, kdo si staví počítač, však patice LGA žádné významné výhody oproti patici PGA nemá (a platí to i obráceně). V případě patice LGA je vlastní manipulace s procesorem daleko jednodušší a pohodlnější, navíc procesor není tak náchylný na manipulaci. Na druhou stranu je fakt, že pokud by se vám na základní desce LGA ohnuly či nějak poškodily piny na základní desce, čeká vás úmorná a psychicky velmi náročná oprava, U základní desky typu PGA je sice u procesoru vyšší pravděpodobnost ohnutí pinů, na druhou stranu se případný ohnutý pin daleko lépe opravuje.

Ať tak či tak, je fakt, že na důležitost krytu patice LGA základní desky mohou klidně zapomenout jak noví, tak zkušení borci v oblasti stavění počítačů – zvlášť v případě, že už je to nějaký čas, co naposledy stavěli počítač s procesorem Intel. Přitom se nejedná o nic tak extra zvláštního – stačí kryt patice bezpečně uchovat a budete mít vystaráno i do budoucna.

Fotografie v textu jsou s dovolením převzaty od americké verze magazínu PCWorld.