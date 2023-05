Stavíte malý počítač? Nezapomeňte na ochranu kabeláže

Stavba počítačových sestav do počítačových skříní malých rozměrů je v současnosti v módě. (Neplatí to samozřejmě pro všechny – existuje stále nezanedbatelná skupina uživatelů, kteří milují velké a robustní počítačové sestavy). Když stavíte počítač, který má mít malou počítačovou skříň, pak to s sebou nese rovněž několik možná spíše nečekaných problémů, které u větších počítačových skříní typu mid-tower, neřešíte. Typickým příkladem jsou například kabely, které se mohou dostat nebezpečně blízko k lopatkám větráčku, které je tak mohou nenávratně poškodit.





Možná budete mít štěstí na malou počítačovou skříň, která bude mít vedení kabeláže vyřešeno, a to velmi dobře. Bohužel se někdy stává, že budete do počítačové skříně umisťovat takové komponenty, které do sebe zapadají způsobem, který ve výsledku způsobí, že kabely jsou vedeny nepřehledně, ba přímo zmatečně. A pokud počítačová skříň postrádá vhodné body pro uchycení kabelů, může se velmi snadno stát, že napájecí kabely nebo kabely od větráčků v důsledku povedou nebezpečně příliš blízko lopatek větráčků. Z počítačové skříně se pak mohou začít linout nepříjemné zvuky a může dojít ke zkroucení až poškození kabelů.

Naštěstí je možné popisovaný problém snadno a levně vyřešit: stačí zakoupit ochranné mřížky na větráčky. V současnosti se již v počítačových sestavách tak často nepoužívají, ale v obchodech s počítači a počítačovými komponenty je najdete velmi snadno. Takové balení obsahující hned několik takových ochranných mřížek vás přijde na maximálně 10 USD.

Jakmile tyto ochranné mřížky nainstalujete na větráčky, budete mít jistotu, že kabely křižující se v úzkém interiéru malé počítačové skříně budou v bezpečí. Pravdou je, že ne všechny počítačové skříně malého formátu budou nutně tyto mřížky potřebovat – to zjistíte až po sestavení počítačové sestavy.

A můžete jít dokonce ještě o krok dál a pořídit si efektní ochranné mřížky na větráčky, ale v tomto případě se kromě funkčnosti jedná hlavně o estetický vzhled a pečlivé promýšlení jejich vlivu na proudění vzduchu. Ve většině případů však úplně vystačíte se ochrannými mřížkami na větráčky v základním provedení, se kterými si svoji novou počítačovou sestavu užijete bez obav i tak.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com