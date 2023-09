Starfield slaví úspěch. Rekordní premiéru podporuje extrémní zájem o sběratelské edice a jiný merch

Letošní rok je pro hráče doslova nabitý zajímavými videoherními tituly. Letos se hráči dočkali například Diabla IV, Hogwards Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldurs Gate III. Počínaje 6. zářím se výčet her rozrostl o dlouho očekávaný titul Starfield, o kterém se už dlouho odhaduje, že by mohl bojovat o hru roku 2023.





Starfield je otevřené sci-fi RPG zasazené do prostředí vesmíru a roku 2330, kdy se lidstvo rozhodlo vydat mimo naši sluneční soustavu. Vy se v roli vesmírného dobrodruha zhostíte role objevitele, prozkoumáváte a osidlujete nové planety v zájmu vaší civilizace.

Herní studio Bethesda stojící za tímto videoherním počinem může slavit. O Starfield je prozatím extrémní zájem, o čemž svědčí i prodané kusy samotné hry, sběratelských edicí nebo samotného merche. V datu vydání si hru zahrálo dokonce 1 milion hráčů, což může být do velké míry způsobeno přítomností hry v rámci Game Passu od Microsoftu, který hráče vyjde na přibližně 300 korun měsíčně.

Že je o hru velký zájem potvrzují nejen čísla podle trasovače SteamDB, ale také velké prodejní sítě JRC nebo Xzone. Ty podle magazínu Czechcrunch pociťují zvýšený zájem o hru díky obřím prodejům sběratelských edicí a merche, jako jsou trička, čepice nebo jiné příslušenství spojené se Starfield tématikou.