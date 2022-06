Spotify nabídne uživatelům novou funkci, zaměří se víc na audioknihy

O nových plánech hovořil ve středu s investory generální ředitel streamovací společnosti Daniel Ek. Podle něj je vstup do světa audioknih obrovskou příležitostí. Moc detailů ale k plánu neřekl.





Web Techradar nicméně rozebral detailně Ekovu prezentaci a zjistil z ní některé detaily. Podle serveru hodlá Spotify novou funkci spustit ještě letos. Jejím cílem má být lepší integrace audioknih do hlavní aplikace služby.

Audioknihy se dají samozřejmě najít ve Spotify už dnes, nicméně je to poněkud obtížné. Zkuste si sami zadat do vyhledávacího řádku v aplikaci heslo „audioknihy“ a uvidíte, co se vám zobrazí. Ideální to určitě není.

Spotify hodlá pro novou funkci využít platformu Findaway, která se zaměřuje právě na audioknihy a streamovací obr ji získal koncem roku 2021. Představa je taková, že Spotify bude k vytvoření nové funkce využívat „odborné znalosti a infrastrukturu“ Findaway v oblasti audioknih.

Spotify nenabídlo žádné další podrobnosti, ale lze předpokládat, že audioknihy Spotify budou mít v hlavní aplikaci vlastní sekci jako podcasty. Neví se, zda budou posluchači za novou službu platit navíc, nebo zda si budou moci knihy kupovat samostatně, jako je tomu u služby Audible od Amazonu.

Jak a zda vůbec bude přesně novinka fungovat v Česku pochopitelně jasné také není.