Sociální síť Threads obdrží v budoucnu další funkci. Podle šéfa Instagramu pracují vývojáři na API pro vývojáře

I přes svůj úspěšný start chybělo sociální síti Threads mnoho funkcí, bez kterých by z dlouhodobého hlediska mohla jen těžko konkurovat již zaběhlým sítím, jako je kupříkladu X (dříve Twitter) nebo Facebook. Toho si jsou vývojáři dobře vědomi a zásobují svoji platformu jednou funkcí za druhou.





Na našem webu jsme nedávno psali o nových funkcích zpětné úpravy článků, mimo to ale na Threads přibyla i možnost snadného zveřejňování GIFů nebo citování příspěvků. Přesto však platformě chybí pro mnohé dost základní API, bez které nemohou síť implementovat jako součást jiných projektů.

To se má do budoucna změnit. Podle magazínu Engadget Adama Moserriho už nyní pracují vývojáři na API. Moserri má však obavy, jak se bude používat. Podle něj by spuštění API mohlo znamenat mnohem více obsahu vydavatelů a ne obsahu od tvůrců. Zároveň si je vědom toho, že v dnešní době je API potřeba.