Snagit 2022: Lepší možnost editování pořízených printscreenů

První verze utility Snagit vznikla už před více než třiceti lety. Původně se jednalo o shareware. V posledních letech dochází ke každoročnímu obnovení, takže teď si můžeme pořídit verzi 2022. Recenzi předchozí verze najdete zde, nyní se vrhneme na tu novou.

Program Snagit připravila americká firma Techsmith Corporation. Cena se více než deset let pohybovala na hranici padesáti dolarů, dnes to ale narostlo na 63 dolarů. Pořídit si ho můžete i na e-shopu SW.cz. Nyní, tedy v prosinci 2021, si ho můžete zakoupit za 1 728 korun. Z původně jednoduché a v podstatě jednostranné utilitky ale program nabobtnal až neuvěřitelně.

Uživatelské rozhraní je prakticky stejné. Po startu se objeví pracovní okénko, ve kterém kraluje velký červený puntík pro zachycení obrázku, a několik menších knoflíků sloužících přesnějšímu doladění „zmrazeného snímku“. A zachytit můžeme skutečně všechno, od pracovních oken až po celou plochu. Stále více se ale celý program zaměřuje na zachycení videa a audia. Můžeme si zachycovat nejen celý klip (nebo třeba vlastní přednášku), ale také jednotlivé obrázky videozáznamu.

To, co přesně se zachytí, určí vybraný profil. Na obrazovce to uvidíme podle žlutého kříže, kterým můžeme manipulovat a detailně vyladit, co potřebujeme. To je prakticky u všech podobných softwarů stejné, snad jen Capture od Corelu nás nechá rozhodnout o tom, co zachycovat chceme, aniž bychom si museli zachycený prostor nejdříve označit.

Mnohem lepší následné editování

Tohle všechno tady již bylo. Větší pozornost se každým rokem zaměřuje na následné editování. Ten byl opět výrazně posílen, takže dnes si s ním už skutečně vyhrajeme, a to od hraní s grafikou až po transparenci, barevné efekty nebo nejrůznější filtry. Můžeme si přidat i nejrůznější vyskakující okna či poznámky.

U zachyceného záznamu můžeme měnit text a to nejen jeho grafickou podobu, ale i obsah. Zatímco minulé verze posilovaly nabídku šablon, v nejnovější verzi si je můžeme sami připravit. Samozřejmostí je příprava videa z obrázků, a to jak ve formátu MP4, tak i GIF.

Novinek není nijak přehnaně moc, ale najdeme je. Jednou z nich je podpora služeb jiných firem jako je Box, One Drive for Business, iCloud nebo DropBox. Tím si můžeme ukládat vzniklá dílka bez obav z toho, že nám dojde prostor.

Další z novinek je možnost picture-in-picture, díky které můžeme současně zachycovat co se děje na obrazovce a sami sebe pomocí webové kamery.

Snagit tak zůstává zlatým standardem zachycování obsahu obrazovky. Program ovšem bobtná víc, nežli je zdravé. Pokud chceme někomu ukazovat, co se na počítači děje nebo udělat profesionálně vypadající návod, je to ideální nástroj. Pro samotné a “prosté” zachycení obrazové stopy na monitoru je to ovšem program zbytečně robustní a tedy i s velmi komplikovaným zacházením.

Nová verze se opět povedla a pokud tento program nemáme, za investici určitě stojí. Skutečnost, že existuje i verze pro Mac, je samozřejmě další kladnou čárkou. Novinek by ale mělo být víc.