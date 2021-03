Snagit 2021: Nadupaný program pro zachycování obsahu obrazovky

Program Snagit připravila americká firma Techsmith Corporation a první verzi lze vystopovat do roku 1991, tehdy jako shareware. Dnes zaplatíme necelých 1800 korun, což se dobrých deset let nijak nezměnilo. Za těch třicet let se ale program patřičně nafoukl a z jednoúčelové utilitky je dnes program, který nepřestává překvapovat.

Program se opět dočkal výrazně přepracovaného uživatelského rozhraní. Po startu se objeví pracovní okénko s velkým červeným puntíkem pro zachycení obrázku, a několik menších knoflíků sloužících přesnějšímu doladění toho, co chceme z monitoru zachytit. A zachytit můžeme skutečně všechno, od pracovních oken až po celou plochu, a to prosím včetně videa a zvukového záznamu, a to jak celého, nebo třeba jednotlivých obrázků videozáznamu.

Příjemná je i možnost využití timeru, takže můžeme otevřít i nějaké menu. To bývá u konkurenčních programů problém, protože ve chvíli, kdy spustíme program, tak už se menu dávno zavřelo.

To, co přesně se zachytí, určí vybraný profil. Na obrazovce to uvidíme podle žlutého kříže, kterým můžeme manipulovat a detailně vyladit, co potřebujeme. I když pohybujeme jen částí kříže na levé horní straně, nemusíme se obávat, protože dojde k automatickému zachycení celého okna.

Zachycený obrázek se automaticky otevře v integrovaném editoru, který se také dočkal nové grafiky. Editor výrazně opět posílen, takže dnes si s ním už skutečně vyhrajeme, a to od hraní s grafikou až po transparenci, barevné efekty nebo nejrůznější filtry. Můžeme si ale přidat i vodoznak nebo nejrůznější vyskakující okna či poznámky.

Pro zachycování velkých webových stánek se může hodit funkce Autoscroll, která zachycuje celou stránku (pro případ, že se nevešla na obrazovku). Velice zajímavý je nástroj Blur, který zejména u stránek zachycených z internetu umožní zamaskovat třeba emailovou adresu nebo jiné osobní detaily. U zachyceného záznamu můžeme měnit text a to nejen jeho grafickou podobu, ale i obsah.

V minulé verzi představené šablony byly podstatně rozšířeny, takže si dnes pohodlně zkombinujeme zachycené obrázky s šablonami nebo mezi sebou, takže můžeme připravit nápovědu krok za krokem. Změnila se i práce s barvou, od nových palet až po možnost přípravy a ukládání nových stylů nebo fontů.

Všechno je dnes zaměřeno spíše na marketing nebo technickou komunikaci nežli na „obyčejné“ zachycování toho, co je právě na monitoru. Hlavním trikem je přípravy těchto obrázků jako grafika SUI. Zjednodušení zachyceného obrázku je opět cíleno na finální prezentaci. Když k tomu připočítáme i zachycení videozáznamu a přidávání audia, je jasné, že se tento program rozrůstá před očima.

Mezi novinky patří zejména možnost trimování videozáznamu, lepší možnost zvolení vhodné oblasti monitoru, a to jak u normálního obrazu, tak i u videa, podstatné vylepšení Editoru a vylepšená nápověda.

Příprava videoklipu ze zachycených obrázků je dnes velmi jednoduchá a je jedno, jestli půjde o pouhý GIF nebo o plnohodnotné video ve formátu MP4. Doplnění vlastním zvukem je samozřejmostí. Další novinky jsou vyšší rychlost a přidané jazyky, vedle dřívější angličtiny, němčiny a francoužštiny jsme se dočkali ještě španělštiny, portugalštiny a japonštiny.

Celkově nelze než konstatovat, že Snagit zůstává zlatým standardem zachycování obsahu obrazovky. Tato kdysi jednoúčelová, nicméně velice výkonná utilitka, která se dnes rozrostla do skutečného a nečekaně robustního programu, se nám bude hodit vždy, kdy si potřebujeme něco uložit nebo když potřebujeme kamarádovi nebo technikovi firmy ukázat třeba chybovou hlášku.

Nová verze se opět povedla a pokud tento program nemáme, za investici určitě stojí. Skutečnost, že existuje i verze pro Mac, je potom pouze třešničkou na dortu. Díky robustnosti a výrazné flexibilitě pak Snagit poráží konkurenci.