Signal nebo Telegram? Která aplikace je lepší, když chcete opustit WhatsApp

Co mají Signal a Telegram společného?

Už loni jsme v textu o alternativách za WhatsApp uvedli, že obě komunikační platformy označují za svou výhodu, že nepatří pod některou z velkých technologických společnosti. Zatímco Telegram je vlastněn menší komerční společností, Signal provozuje nezisková organizace Signal Foundation a funguje díky darům. WhatsApp naopak oproti tomu spadá pod firmu Meta, která nesla ještě před časem jméno Facebook.

V základních parametrech jsou obě aplikace stejné. Signal i Telegram jsou chatovací platformy se všemi standardními funkcemi: od nálepek přes přenosy fotografií a souborů až po hlasové a videohovory. Stejně tak obě aplikace fungují na telefonech se systémem Android, tak i v mobilních přístrojích značky Apple. Využít můžete i verzi pro stolní počítače a je jedno, zda využíváte systém Windows, macOS nebo Linux. Každopádně vám umožňuje chatovat na počítači s jeho plnohodnotnou klávesnicí.

A poslední, nicméně hodně důležitý bod. Aplikace jsou zdarma a k registraci vám vystačí jen telefonní číslo.

Signal nabízí lepší ochranu soukromí

Služba Signal je od základu postavena na ochraně soukromí a je to vidět. Všechny konverzace a další komunikace v aplikaci Signal jsou mezi zařízeními se službou Signal šifrovány end-to-end. Společnost Signal Foundation, která má Signal na starosti, nemůže vaše zprávy vidět, ani kdyby chtěla.

U Telegramu si naopak můžete vybrat, zda chcete end-to-end šifrování nebo vám postačí běžný režim. I v něm jsou zprávy mezi vámi a serverem Telegramu šifrované, ale společnost, která má Telegram na starosti, by technicky vzato mohla vaše zprávy na svém serveru zobrazit.

Pro end-to-end šifrování musíte v Telegramu využít „tajný chat“. Foto: PCWorld

Pokud se rozhodnete na Telegramu pro end-to-end šifrování, musíte si založit „tajný chat“. Není to nic složitého, u konkrétního kontaktu si musíte jen dohledat volbu „Start Secret Chat“, ale přeci jenom jsou to další kliky navíc. Zároveň jde „tajný chat“ využít jen pro komunikaci mezi dvěma lidmi, v případě skupinového chatu to nefunguje. V tomto ohledu je Signal rozhodně lepší.

Telegram umožňuje přecházet mezi zařízeními

Všechny konverzace v aplikaci Signal jsou ve výchozím nastavení uloženy pouze ve vašem zařízení. V Telegramu jsou naopak na serverech Telegramu a lze je tak synchronizovat mezi vašimi zařízeními. Což je zjednodušení, které někteří uživatelé přivítají. Prostě něco začnete na mobilu a v komunikaci pak snadno pokračujete na desktopu.

U Signalu to tak snadné není, byť i tam si můžete zprávy z jednoho zařízení synchronizovat do druhého. Není to ale automatické.

Signal je zcela otevřený zdrojový kód – kód klientů Signal i kód serveru Signal najdete na GitHubu. Kód aplikací Telegramu je open-source, ale software serveru Telegramu open-source není.

Někteří bezpečnostní výzkumníci tvrdí, že šifrovací protokol služby Signal je lepší a neprůstřelnější než šifrovací protokol MTProto služby Telegram, ačkoli se jedná o složité a sporné téma.

Signal má také další vestavěné funkce týkající se ochrany soukromí, včetně možnosti automatického rozmazávání obličejů na odesílaných fotografiích.

V přenosu souborů má navíc Telegram

I když má Signal jasnou výhodu, pokud jde o soukromí, Telegram nabízí řadu pohodlných funkcí, které naopak Signal nemá.

V Telegramu například můžete mít ve skupinovém chatu až 200 000 lidí. V Signalu je to pouze 1000 lidí. Stejně tak je lepší Telegram i u velikosti souborů, které přes něj můžete přenášet. Konkrétně jde o velikosti až 2 GB, zatímco u Signalu je to je maximálně 100 MB.

Vlevo Telegram, napravo nastavení aplikace Signal. Foto: PCWorld

Telegram má také lepší rozhraní (což je samozřejmě subjektivní dojem) a nabízí třeba i balíčky animovaných nálepek nebo lepší přizpůsobení uživatelského prostředí. Signal ale už loni avizoval, že některé funkce také hodlá postupně do aplikace přidat. Nyní je prostředí aplikace poměrně chudé.

Aplikace třetích stran a jazykové mutace

Dalším rozdílem mezi oběma aplikacemi je, že Telegram umožňuje využívání „botů“, jinak řečeno aplikací třetích stran, které do komunikátorů lze implementovat. Signal nic takového nemá, na druhou stranu se může využívání aplikací třetích stran dál snižovat stupeň zabezpečení.

Pro někoho může být důležité i počet jazykových mutací, které aplikace nabízí. U Telegramu je jich osmnáct, čeština chybí. Naopak u Signalu je mutací téměř šedesát a je mezi nimi i český jazyk.

Signal vs. Telegram: oba nabízí lepší bezpečí než WhatsApp

Pokud to s maximálním soukromím při komunikaci myslíte vážně, měli byste si vybrat Signal. Aplikace je od základu postavena tak, aby byla ve výchozím nastavení co nejvíce soukromá. U Telegramu to tak automatické není. Zase ale nabízí „vychytávky“, které se vám mohou při používání hodit.

Kterou službu nakonec použijete, ale samozřejmě závisí hlavně na tom, kterou platformu používají vaši přátelé, rodina, spolupracovníci a další lidé, s nimiž potřebujete a chcete komunikovat. Třeba nakonec budete mít ve svém telefonu obě aplikace a budete je střídat. V konečném důsledku ale Signal nebo Telegram předčí WhatsApp a Facebook Messenger, pokud jde o soukromí. Ani jedna z těchto aplikací není propojena s Facebookem, jako je tomu u aplikací WhatsApp a Facebook Messenger.