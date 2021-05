Šest tipů pro příjemnější práci v operačním systému Windows 10

Když jsem mhouřil oči nad maličkým výchozím kurzorem ve Windows 10, přemýšlel jsem, proč se vlastně tak trestám. Přitom stačilo zavítat do nastavení systému Windows a hned bylo možné pracovat s větším kurzorem. Zkrátka a dobře – život je příliš krátký na to, abychom se styděli za to, že například používáme jednotlivé prvky grafického rozhraní operačního systému větší, než je výchozí nastavení.

Možná to bylo nějaké vnuknutí, anebo možná spíše známka toho, jak stárnu, ale docela nedávno jsem pocítil naléhavou potřebu zvětšit v operačním systému Windows 10 kurzor myši.

Změna velikosti a barvy kurzoru ve Windows 10

V operačním systému Windows si můžete zvětšit velikost kurzoru v aplikaci Nastavení > Usnadnění přístupu > Ukazatel myši, popřípadě do nabídky Start napište řetězec „velikost ukazatele“ a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se okno Ukazatel myši, v němž vyhledejte posuvník s názvem Změnit velikost ukazatele.

Ve stejné nabídce můžete rovněž měnit i barvu kurzoru (z výchozího nastavení, v němž má kurzor bílou barvu). Osobně se mi osvědčil černý kurzor s bílým obrysem. Pak se totiž vzhledem podobá výchozímu nastavení na počítačích Mac a na bílém pozadí je výraznější.

Zmenšení Hlavního panelu ve Windows 10

Větší kurzor zajisté oceníte, ale už to tak docela neplatí o velikosti Hlavního panelu a ikonek, které jsou na něm připnuty. Hlavní panel je totiž ve výchozím nastavení docela velký a často jen na vaší pracovní ploše zabírá cenné místo. Hlavní panel v operačním systému Windows zmenšíte tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberete položku Nastavení Hlavního panelu. Poté již stačí jen povolit možnost Použít malá tlačítka na Hlavním panelu.

Pokud chcete zvětšit či zmenšit úplně všechno…

Zdají se vám ikonky, text či další prvky obrazovky příliš malé (nebo velké)? Pak vězte, že v operačním systému Windows 10 můžete snadno upravit velikost všeho, a to, aniž by bylo třeba měnit rozlišení obrazovky. Stačí se přesunout do okna Nastavení > Systém > Obrazovka a pak v sekci Měřítko a rozložení vyhledat položku s názvem Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek. Zvýšením hodnoty uvedené v procentech položky operačního systému zvětšíte, snížením hodnoty je naopak zmenšíte.

Slučování tlačítek na Hlavním panelu

Na tento tip možná budete mít úplně jiný názor, ale mně osobně se nikdy nelíbil způsob, jakým operační systém Windows na Hlavním panelu slučuje více oken jednoho programu pod jednu ikonku. Podle mého názoru toto slučování oken pod jednu ikonku jen zpomaluje a komplikuje přepínání mezi jednotlivými okny, což platí zvláště v případě, kdy při procházení Internetu seskupujete navzájem související stránky do samostatných oken jako já.

Pokud tedy chcete každé okno zobrazovat na Hlavním panelu zvlášť, pak klepněte pravým tlačítkem na Hlavní panel a z místní nabídky vyberte položku Nastavení hlavního panelu. Následně v rozevírací nabídce Sloučit tlačítka na Hlavním panelu vyberte položku Nikdy.

Roztažení nabídky Start ve Windows 10

Osobně jsem nikdy příliš nepochopil, proč ve Windows 10 nabídka Start zabírá ve výchozím nastavení pouze část obrazovky. Pokud se vám stejně jako mně zdá nabídka Start příliš malá, můžete ji zvětšit.

Klepněte na pravý okraj nabídky Start a táhněte se stisknutým levým tlačítkem myši nabídku Start směrem doprava. Takto jednoduše najednou získáte v nabídce Start daleko více místa, které můžete využít například pro umístění svých oblíbených zástupců aplikací. Nabídku Start můžete také zvětšit klepnutím na horní okraj nabídka Start a přetažením směrem nahoru.

Pokud tedy po zvětšení nabídky Start budete chtít do každé části nabídky Start přidat další aplikace, popřípadě přidat další vizuální dělítka mezi oddíly, pak stačí spustit aplikaci Nastavení > Přizpůsobení > Start, a zde povolit možnost Zobrazovat více dlaždic v nabídce Start. Takto získáte pro každý oddíl namísto obvyklých tří sloupců sloupce hned čtyři.

Úklid pracovní plochy Windows 10

V ideálním případě by měla být pracovní plocha počítače místem, které je uklizeno tak, že na něm můžete předvést nějaký zajímavý obrázek nebo třeba svoji fotografii. Často tomu je právě naopak – pracovní plocha se postupně zaplňuje soubory, které nikdy nebudete používat, nebo ikonami, na které nikdy neklepnete. Velmi vám proto doporučujeme, abyste na pracovní plochu umístili skutečně jen několik málo aplikací, které skutečně používáte nejčastěji.

A jak na to? Nejprve přesuňte méně používané aplikace z plochy do nabídky Start. Klepněte proto pravým tlačítkem myši na příslušnou ikonku aplikace na pracovní ploše a z místní nabídky vyberte možnost Připnout na Start. Poté ikonku z pracovní plochy odstraňte.

V případě souborů je třeba provést přesun do jiné složky nacházející se v počítači – nabízí se například složka Dokumenty nebo Fotky. Pokud se vám toto řešení nelíbí, pak soubory alespoň přesuňte do jedné složky, kterou následně umístíte na pracovní plochu. (Pokud se vám soubory nejeví jako zbytečné, pak je z pracovní plochy neodstraňujte – takto byste je totiž přesunuli přímo do koše).