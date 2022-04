Sedm nástrojů PowerToys pro vyšší efektivitu práce na počítači

Snad každý má u sebe doma nějaký ten šuplík, v němž má schováno nějaké to nářadí, pokud by si potřeboval něco opravit. Sada klíčů, šroubováky a další nářadí se pro takové jednoduché domácí kutění či opravy vždycky hodí. Něco takového však existuje i ve světě operačního systému Windows – možná jste o takové sadě nástrojů již někdy slyšeli – jedná se o soubor aplikací shrnutý pod jeden název: PowerToys.





Soubor nástrojů PowerToys firmy Microsoft se objevil před více než dvěma lety a vyvinul se z kdysi jediného nástroje na dnešní rovný tucet nástrojů pro operační systém Windows. Tyto nástroje vám umožní ve Windows realizovat speciální operace, které vám mohou dočista změnit váš život a práci s tímto operačním systémem. A věřte, že některé jsou skutečně mimořádné!

V tomto článku vám představíme několik způsobů, jak sadu nástrojů PowerToys od firmy Microsoft používat v operačních systémech Windows 10 a Windows 11, a doufám, že vás minimálně inspirujeme k tomu, abyste jim dali šanci i vy.

Pokud patříte mezi skutečné programátorské kutily, pak můžete navštívit internetovou stránku PowerToys na webové službě GitHub, která umožňuje hosting softwarových projektů. Pokud si však chcete PowerToys jen jednoduše stáhnout a poté používat, pak tak můžete učinit velmi jednoduše dvěma způsoby:

· PowerToys je možné získat přímo z internetového obchodu Windows Store

· můžete rovněž použít příkaz WinGet: klepněte v nabídce Start a ikonku aplikace PowerShell a do ní zadejte nebo zkopírujte následující příkaz: winget install Microsoft.PowerToys -s winget

V obou případech se vám do počítače stáhne drobná utilita, jejíž ikonku uvidíte přímo na Hlavním panelu. Když na tuto ikonku klepnete, zobrazí se vám nabídka s nastavením PowerToys, v níž si můžete pohrát s různými nástroji. Každý nástroj ze sady PowerToys vám nabídne spoustu možností konfigurace – a o to přece jde! Na druhou stranu se nemusíte ničeho obávat: základní funkce jsou natolik jednoduché, že byste měli být schopni snadno pochopit, co který z nich dělá. U každého nástroje navíc najdete jakési centrální tlačítko, kterým jej můžete vypnout, pokud ji nebudete potřebovat. Sice to není nijak zvlášť nutné, ale je jedna z možností, kterou tato sada nástrojů obecně nabízí.