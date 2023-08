Sbohem, virtuální asistentko Cortano. Nahradí ji Windows Copilot, oproti ní je i v češtině

Cortana, virtuální asistentka od Microsoftu, je definitivně pryč. Microsoft se rozhodl „ukončit trápení“ virtuální asistentky, která začala doprovázet kroky uživatelů od Windows 10 a definitivně tuto službu ukončil. Paradoxně ještě předtím, než se do Cortany dostala podpora českého jazyka, což je dost možná jeden z důvodů, proč se Cortana na našem území netěšila nikterak velké oblibě.





Microsoft tento krok oznámil už před několika měsíci, nejedná se tedy o žádnou novinku. Při spuštění Cortany se zobrazí pouze okno s hláškou „Cortana in Windows as a standalone app is deprecated.“. Virtuální asistentku postupem času nahradil nejprve Bing Chat, který svoji práci dokázal zastat lépe a efektivněji.

Po otevření Cortany se zobrazí pouze hláška „Cortana ve Windows jako samostatná aplikace je zastaralá.“ Autor: PCWorld

Později Microsoft integruje do Windows nového Copilota (Windows Copilot), který se už nyní nachází v betě Windows 11 Insider Preview build 22631.2129. Pozor! Nepleťte si Windows Copilota s Microsoft 365 Copilot, o kterém jsme psali nedávno. Windows Copilot má sloužit jako virtuální asistent pro širokou veřejnost využívající Windows, Microsoft 365 Copilot cílí primárně na firemní uživatele a funguje pouze v rámci kancelářských aplikací Microsoft Office.