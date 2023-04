Rychlé přepínání mezi záložkami v internetovém prohlížeči Google Chrome pomocí klávesové zkratky

Když máte v internetovém prohlížeči Google Chrome otevřeno více záložek a potřebujete se mezi nimi pohybovat, pravděpodobně použijete (pravděpodobně stejně jako většina uživatelů) počítačovou myš. Jenže tento pohyb mezi záložkami je strašně pomalý a vůbec nezávisí na tom, kolik záložek máte otevřených a jak rychlé máte reflexy. Pokaždé, když se potřebujete přesunout na jinou záložku, musíte přesunout ruku z klávesnice na myš (nebo trackpad), pak přesunout kurzor na požadovanou záložku a nakonec na záložku klepnout levým tlačítkem myši.





Daleko efektivnější je z tohoto pohledu použití klávesové zkratky, protože vám umožní často přejít přímo na požadovanou záložku za stejnou dobu, jakou by vám zabral pouhý přesun ruky na počítačovou myš. Ptáte se, jakou že to klávesovou zkratku použít? V internetovém prohlížeči Google Chrome je možnost použít hned celou sadu klávesových zkratek – jedná se o kombinaci klávesy Ctrl + číslo v rozmezí 1 až 8.

Internetový prohlížeč Google Chrome totiž prvním osmi otevřeným záložkám přiřazuje pořadové číslo od jedničky do osmičky počínaje zleva. Pokud se tedy záložka, na kterou se chcete přesunout, nachází mezi prvními osmi záložkami, stačí použít pro přesun na tuto záložku klávesovou zkratku Ctrl + číslo záložky. Konkrétně tak klávesová zkratka Ctrl + 1 vás přesune na první záložku zleva a například klávesová zkratka Ctrl + 8 pak na osmou záložku zleva.

Možná vás napadne, co se bude dít, když budete mít otevřeno více než osm záložek? Pak můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + 9, která vás přesune na poslední otevřenou záložku – na tu, která je nejvíce vpravo. Z toho vyplývá, že pokud budete mít otevřeno přesně devět záložek, budete se moci pohybovat mezi záložkami pomocí klávesové zkratky Ctrl + 1 až 9.

Budete-li pak mít otevřeno více než devět záložek, pak se vám bude hodit ještě jedna várka klávesových zkratek, a to kombinace kláves Ctrl + Page Up nebo Ctrl + Page Down. Tyto klávesové zkratky vám umožní přejít na záložku, která se nachází bezprostředně vlevo (Page Up) nebo vpravo (Page Down) od záložky, na které se právě nacházíte. Pokud tedy máte otevřeno několik záložek, může se vám vyplatit nejprve přejít na záložku číslo 8, popřípadě na poslední otevřenou záložku a pak pomocí klávesových zkratek Ctrl + Page Up nebo Ctrl + Page Down se posouvat doleva nebo doprava.

jestliže máte otevřeno několik desítek záložek, jsou popisované klávesové zkratky samozřejmě vhodné pouze pro přechod na první a poslední otevřenou záložku. Já osobně je nejčastěji používám pro připnuté záložky. Pokud patříte také mezi shromažďovače záložek stejně jako já, je lepší záložky prohledávat. (Prohledávat záložky mimochodem můžete prohledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + A.)

Klávesové zkratky zmiňované v tomto článku jsou zaměřené na záložky, nicméně jsou jen jakousi pověstnou špičkou ledovce, pokud jde o klávesové zkratky, které jsou v internetovém prohlížeči Google Chrome k dispozici a které můžete použít pro úsporu času a zefektivnění vaší práce. Jakmile si na jejich používání zvyknete, uvidíte, že už nikdy se nebudete chtít vracet k tomu zoufale pomalému a nepohodlnému přesouvání ruky od klávesnice k myši a zase zpět.