Roxio Creator NXT 8: Kvalitní balík pro veškeré digitální potřeby

Dnes už přece jenom pálíme mnohem méně, zájem zákazníků výrazně ustoupil. Nová verze samozřejmě nabídne masivní množství nástrojů pro multimediální práci. Samozřejmě se přitom nezapomnělo ani na finální krok, tj. vypalování, od ISO až přes CD či DVD, byť v novém balíku již vypalování vypadá spíše jako dědictví minulosti.

Jako minule, i dnes existuje verze Standard a Pro, za tu dražší si zaplatíme o 20 dolarů víc. Jak je již u Corelu chvalným zvykem, k základním částem balíku nám vždy něco přisype. Dražší verze dostala fotoeditační program PaintShop Pro 2020, Photo Mirage, stařičký VideoWave a Secure Burner 4.

Jako obvykle, po nastartování dostaneme běžné pracovní okno v světle modré barvě, nabídka obsahuje všechny staré známé aplikace. Pálení samotné je velice kvalitní a díky možnosti dělat soubory ISO je vhodné i pro zálohování.

Velice solidní je práce se zvukovými soubory, zajímavá je možnost vytahovat zvuk z videoklipů, případně z audia, které si pustíme třeba na internetu. Při vypalování si potom software automaticky najde potřebná metadata. Nemusíme si proto kupovat samostatný program jako je třeba stále oblíbenější Audials. Některé nové editační kroky potěší, zejména pak potlačování zvuku v pozadí.

VideoWave – přibylo přechodů a efektů

Videoeditace je v rukách programu VideoWave, který už něco pamatuje. Pár vylepšení se našlo, především ale roste zásoba přechodů a efektů. Pokud ovšem nechceme bojovat se solidní editací, můžeme to střihnout od boku. Práce je jednoduchá a svižná.

Výraznější novinkou je snad jen využití AI a nástroj rozeznávání tváří a možnost udělat z videozáznamu výběr nejzajímavějších klipů. Přes kosmetický facelift a pár drobných vylepšení je vidět, že tato aplikace již má své nejlepší roky dávno za sebou.

PaintShop rozhodně nezklame, byť se nejedná o úplně nejnovější verzi. Ale ani u ní nedělá Corel nějaké brutální změny, takže o mnoho nepříjdeme. Nástroje pro zálohování, vypalování disků či ripování MP3 samozřejmě zachovány zůstaly, ale nějaké revoluční změny se v žádném případě nekonají.

Balík Roxio Creator NXT 8, původně založený na nabídce služeb pro přehrávání, editování a pálení videa, byl již před mnoha lety donucen zareagovat na konec pálení a a konvertovat k organizaci a sdílení našeho digitálního života. Vydařené, kvalitní a spolehlivé vypalování zůstalo, on by také řev nového majitele, který by to v balíku nenašel, byl slyšet hodně daleko.

Jestli koupit nebo nekoupit záleží na řadě věcí, především na tom, k čemu chceme program používat. Pokud čistě k přepalování, bude nám stará verze stačit. Pokud se očekáváme něco dalšího, moc důvodů ke koupi mít nebudeme. Snad jen ten PaintShop v poměrně zánovní verzi může potěšit.

Pro: Kvalitní balík pro veškeré digitální potřeby

Proti: Nic nového pod sluncem

Celkem: 85 procent