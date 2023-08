Zahrajte si na virtuálního těžaře kryptoměn a ještě něco vydělejte. RollerCoin vám to umožní

Jednou z nejlepších krypto her na trhu je RollerCoin – strategická hra, kde je úkolem hráče budovat a provozovat vlastní počítačovou farmu na těžbu kryptoměn. Na této hře je hodně zajímavé to, že narozdíl od konkurence po hráčích nechce žádný vstupní poplatek nebo povinné nákupy herních prvků za reálné peníze. Naopak vás nechá vydělat reálné kryptoměny, jako je třeba Bitcoin nebo Ethereum .

Free to play

Většinu online her můžeme rozdělit na ty, kde si bez nákupů herních předmětů za reálné peníze ani neškrtnete a na ty, které se dají bez problémů hrát bez investice vlastních peněz. RollerCoin patří k té druhé skupině. Samozřejmě, že pokud hráč investuje do hry reálné peníze, může svůj postup urychlit, ale neznamená to, že chytře a trpělivě hrající hráč bez investovaných peněz ho nemůže porazit.

V následujících řádcích se tedy budeme věnovat hře z pohledu hráče, který hraje pro zábavu a nechce za hraní platit. Kdo platit chce, může si do hry poslat libovolný obnos v některé z podporovaných kryptoměn a svůj progres tím urychlit.

Jak s RollerCoin začít

Po registraci do hry, ke které vám stačí jen e-mail a heslo, se ocitnete v prázdném počítačovém sále, kde začnete budovat svoji těžební farmu. Nemáte ale žádné peníze, takže jediná cesta jak získat minery (speciální těžební zařízení), je hrát jednoduché minihry ze starých osmibitových počítačů.

K dispozici jich je ve hře jedenáct, každá trvá maximálně minutu a za její úspěšné zvládnutí získáte drobný výpočetní výkon a když máte štěstí, tak jednou za čas i nějaký malý miner. Takto získaný výkon vám ale vydrží jen po omezenou dobu. Pokud chcete výkon, který po čase nezmizí, musíte mít minery.

Herní klasika Space Invaders v podání RolerCoinu Autor: Tomáš Krause, podle licence: Public Domain

Kde na to vezmete peníze? Každých deset minut je ve hře vytěžen tzv. blok, což znamená, že všichni hráči si rozdělí odměnu, která na blok připadá. Jako naprostý začátečník s prakticky nulovou výpočetní silou dostanete každých deset minut zlomek vybrané kryptoměny v hodnotě asi 0,001 Kč (záleží na tom, kterou kryptoměnu se rozhodnete těžit, viz dále).

Pro představu – nejlevnější miner se dá na tržišti pořídit asi za 20 haléřů, takže si na něj za necelé dva dny bez problémů vyděláte. Navíc tyto levné minery dostáváte někdy i jako odměnu za odehrání her. Ale dále v článku si ukážeme, jak získat výkonnější minery bez placení.

Pokud chcete ve hře něco nakupovat, musíte mít herní měnu RollerCoin Token (RLT).Tu můžete rovnou těžit a nebo ji koupíte za jinou natěženou kryptoměnu. Jeden RLT odpovídá jednomu dolaru, tedy asi 22 korunám.

A aby to nebylo tak jednoduché, ve hře existuje ještě jedna měna – RollerCoin Seasons Toket (RST). Ten nelze těžit, můžete ho získávat pouze za plnění různých denních či týdenních úkolů. Lze za něj ale nakupovat součástky pro stavbu minerů nebo elektřinu pro pohon svého těžebního sálu.

Jak se ve hře zlepšovat

Plnění denních úkolů

Plnění denních či týdenních úkolů je jednoduchá cesta, jak získat nějaký kapitál do hry. Úkoly jsou různě složité, od pouhého odehrání jedné minihry, až třeba po odehrání 50 miniher za den. Za každý splněný úkol dostáváte odměnu v RST. Pokud naspoříte dostatek RST, lze za ně koupit i hodně zajímavé minery. Za méně RST můžete nakupovat součástky, ze kterých miner posléze postavíte. Pokud si chcete koupit něco, co není za RST k dispozici, lze je jednoduchým trikem přeměnit na hlavní herní token RLT – nakoupíte za RST minery, součástky, nebo baterie a obratem je prodáte na tržišti za RLT.

Jeden RLT můžete směnit za 0,0000369 bitcoinu Autor: Tomáš Krause, podle licence: Public Domain

Nejdůležitější denní úkol je ten, za který získáte baterii pro pohon vašeho datacentra. Baterie vydrží 24 hodin a pak vám začne klesat výkon každý den o jeden dílek z pěti, takže po pěti dnech bez nové baterie se vám minery zastaví. Ale nebojte, baterii lze získat i s minimálním úsilím.

Minieventy

Minieventy jsou akce, které trvají zhruba týden, během nichž hraním miniher získáváte bonusové body právě do těchto minieventů. A čím víc jich získáváte, tím zajímavější odměny si odnášíte. Toto je nejjednodušší cesta, jak získat do začátku nějaké minery.

Body do minieventu získáváte pokaždé, když v nějaké minihře postoupíte do dalšího levelu, to znamená po odehrání tří her. Pouhým hraním miniher tak můžete každý týden získat spousty výpočetního výkonu a nemusíte za to platit. Vyhrané nepotřebné minery můžete prodat na tržišti a za utržené peníze koupit jiné.

Sezóny

Sezóna je další úsek hry, kde lze získat zajímavé odměny. Trvá okolo tří měsíců, během kterých můžete opět pořádně zvýšit svůj těžební výkon plněním úkolů a sbíráním bodů označovaných jako XP. Opět můžete získat minery, tokeny a další odměny.

Body do sezóny získáváte jak v denních úkolech, tak v minieventech a i když to možná vypadá složitě, tak po pár dnech hraní se rychle zorientujete v tom, co je třeba každý den udělat, abyste ze hry vytěžili co nejvíce.

Mimořádné akce

Jednou za čas jsou ve hře vyhlášeny i různé jednorázové akce, kde lze také získat zajímavé odměny. Informace o nich najdete na sociálních sítích a dostanete je i do e-mailu. U každé takové akce ale dobře počítejte, zda dává smysl se jí účastnit a jestli vynaložené úsilí odpovídá odměně, kterou můžete získat.

Centrum dění – tržiště

Hra obsahuje i obrovské tržiště, kde můžete prodávat a nakupovat vybavení od ostatních hráčů. Můžete tak vydělávat i na spekulacích s minery nebo součástkami – levně koupit, draze prodat. Ti nejlepší hráči už dávno nehrají minihry, ale zlepšují se právě obchodováním na tržišti.

Na tržišti koupíte i prodáte cokoliv Autor: Tomáš Krause, podle licence: Public Domain

Tržiště je určitě nejlepší místo, kde koupit první minery, protože je tam pořídíte obvykle levněji, než jsou nabízeny v oficiálním obchodě hry. Navíc nabídka v obchodu je velmi omezená a nevyberete si tam přesně ten miner, který zrovna potřebujete. Primárním trhem je tržiště, kde najdete v podstatě cokoliv, co potřebujete nebo na co zrovna máte RLT.

A samozřejmě se tam dokážete zbavit nepotřebného vybavení, protože jak ve hře rostete, začne vám docházet místo v serverovně a pak je rozumné se nepotřebných a slabých minerů zbavit a uvolnit místo výkonnějším. Někdo jiný rád vaše minery koupí, protože zejména začátečníci potřebují jakýkoliv výkon, aby se odrazili od začátečnického dna.

Kolik si můžete hraním vydělat?

Nelze si nalhávat, že se hrou budete živit a nebo že získáte nějakou výraznou sumu na přilepšenou. Pořád je to hra, kde jde hlavně o zábavu. A RollerCoin je opravdu zábavná hra pro každého, koho baví strategické rozhodování, obchodování a budování vlastních světů.

TIP: pokud ve hře dnes vyděláte pár korun v bitcoinech, může to být za pár let hezká suma. V začátcích bitcoinu existovaly hry, kde se dalo vytočit pár centů v podobě 50 bitcoinů. Pokud si někdo tehdy vyhrané bitcoiny nechal do dnešních dnů, nemusí do konce života pracovat.

Ve hře jsou lidé a dokonce Češi, kteří hrou vydělávají tisíce nebo i desetitisíce měsíčně, ale hrají hru roky a pravděpodobně do ní kromě času museli investovat i své peníze. Příležitostným hraním se po pár měsících dostanete na zisky v desetikorunách měsíčně, možná ve stovkách, když se budete hře hodně věnovat. Ale opakuji, RollerCoin není cesta ke zbohatnutí, je to především zábavná hra, která vám jako bonus umožní něco málo vydělat a navíc hráče nenásilně seznamuje se světem kryptoměn.

Jaké kryptoměny se ve hře těží

Provozovatelé do hry čas od času přidávají nové kryptoměny, ale jejich počet udržují naštěstí na rozumném čísle. Ve výčtu samozřejmě nechybí dvě nejpopulárnější měny Bitcoin a Ethereum, ale najdete v ní třeba i lehce kontroverzní Dogecoin. A samozřejmě hlavní herní token RLT.

GALERIE: Jak vypadá hra RollerCoin

Jakou kryptoměnu chcete těžit, si vybíráte v nastavení, a dokonce můžete těžit i více měn najednou – svůj výkon můžete rozdělit procentuálně mezi více mincí. Pokud máte rádi matematiku, můžete si neustále přepočítávat, kterou měnu se vyplatí těžit nejvíce, protože vaše odměna vždy závisí na tom, kolik hráčů zrovna danou měnu těží. To, co chcete těžit, můžete měnit každých 24 hodin.

Pokud si chcete mince nechávat delší dobu, doporučuji těžit Bitcoin, ostatní nedávají pro dlouhodobé držení smysl. Pokud chcete natěžené mince otočit zpět do hry, těžte to, co je zrovna nejvýhodnější – prakticky stále jsou vyhlášovány akce, kdy při směně některých mincí do RLT dostanete zajímavý bonus v podobě procent navíc.

Jak si natěžené peníze vybrat?

Pokud máte natěženo dost, můžete si kryptoměnu vybrat do vlastní peněženky a dále si s ní co uznáte za vhodné. Můžete si ji nechat a počkat jestli vyroste její cena, můžete ji v libovolné směnárně vyměnit za koruny a nebo si s ní zkusit zahrát na burze. Odesláním do vaší peněženky se vytěžené mince staly skutečně vašimi a co s nimi uděláte, je už jen a jen vaše věc.

Na čem vydělává provozovatel?

Možná si po přečtení recenze říkáte, na čem vydělá provozovatel hry, když lze hrát docela slušně i bez vkladu. Má dva druhy příjmu:

Při hraní her koukáte na všudypřítomnou reklamu Určitě se najde spousty hráčů, kteří do hry posílají reálné peníze a nebude jich málo. Dítě s kreditkou rodičů je pro provozovatele zlatý důl.

Závěrem

Pokud vás baví budovatelské strategické hry, které jsou zábavné, neomrzí po pár dnech a netlačí vás neustále do placení, pak RolerCoin určitě vyzkoušejte. A pokud se zajímáte o kryptoměny a chcete se o nich dozvědět něco víc, je hraní téhle hry ideální cesta.

Plusy

RollerCoin není třeba instalovat . Vše probíhá přímo v prohlížeči a díky tomu hra funguje jak na počítači tak v mobilu . V tom se sice některé minihry mohou hrát trochu hůře, ale herní komfort není nijak dramaticky snížen, takže není problém splnit denní úkoly třeba při čekání na zastávce nebo na procházce v lese (pokud máte signál)

i bez vlastních peněz dostanete spousty zábavy a hratelnost nijak netrpí, když hrajete v režimu free to play

poměrně velká česká komunita hráčů, která začátečníkům radí (na Discordu i jinde)

podle statistik hru hraje, resp. je v ní registrováno, přes tři miliony hráčů , takže nehrozí, že budete ve hře sami

hra funguje od roku 2017, takže se dá říct, že je prověřena časem

Mínusy