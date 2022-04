Předchozí díl





Stahování trvá celou věčnost

Máte-li problémy s připojením, pak je vaším nejlepším přítelem Speedmeter. Spusťte zde rychlý test, abyste viděli, jaké jsou vaše rychlosti – ideálně by se mělo jednat o minimálně 50 procent rychlostí inzerovaných vaším poskytovatelem internetového připojení, s hodnotou „ping“ pod 100 milisekund.

Jestliže se rychlosti příliš nehnou, ujistěte se, že něco neúmyslně nestahujete nebo nenahráváte. Mnoho programů stahujících torrenty běží v pozadí a minimalizuje se mezi ikony oznamovací oblasti, a ne na hlavní panel.

Zkontrolujte svůj síťový hardware. Katualizace síďových karet nejsou příliš běžné, nicméně jestli výrobce vaší karty nabízí novější ovladač, stáhněte si jej. Se síťovými problémy může pomoci i restart routeru a/nebo modemu. Většina routerů a modemů má tlačítko pro restart, nicméně odpojení napájecího kabelu na deset sekund stačí. Některá zařízení se při příliš dlouhém odpojení restartují do továrního nastavení, nicméně v praxi jsme se s tím ještě nesetkali.

Pořád máte problémy? Zavolejte svému poskytovateli internetového připojení, který vám dokáže říci, zda je problém na vaší straně. Posledním opatřením by mohlo být restartování vašeho domácího připojení právě ze strany poskytovatele.

Můj stroj se neustále restartuje

Problémy s hardwarem je těžké diagnostikovat i řešit. Nejprve se ujistěte, že právě nedochází k nejnovější vlně aktualizaci Windows, které standardně restartují váš počítač automaticky. Pokračujte aktualitací všech důležitých systémových ovladačů – nejdůležitější jsou ovladače grafické karty, základní desky a síťové karty.

Ovladače aktualizujete jednoduše. Běžte do Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Systém > Správce zařízení (vlevo) a v nově otevřeném okně vyberete ze seznamu komponent tu, pro niž byste rádi aktualizovali ovladač. Rozkliknete ji kliknutím na + vlevo u každé položky a následně kliknete pravým tlačítkem na konkrétní typové označení v menu a zvolíte Aktualizovat software ovladače…

„Někdy to mohou být viry, někdy to může být adware, někdy to může být přehřátí, a někdy je to něco tak prostého jako ujištění, že máte aktualizovanou grafickou kartu,“ říká Meister z Geek Squad.

Vyluzuje váš počítač zvláštní zvuky? Pokud budete mít štěstí, bude vám stačit, když svůj stroj zevrubně vyčistíte. Moderní počítače mají pojistky, které systém vypnou, pokud se některá z komponent přehřívá – to může být příčinou častých restartů, když zrovna spouštíte na zdroje náročné programy nebo 3D hry.

